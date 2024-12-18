قاتـ.ـل زوجته| والد ضحية طوخ يبكي ويروي قصة قـ.ـتـ,ـل ابنته

قاتل زوجته.. لم يرحم ضعفها، ووأد الإنسانية بداخله، لم يستوص بها خير، وكسر القوارير، واتحرف عن تعاليم الإسلام وقتل زوجته، ليلقي بها إلى مثواها الأخير، تلك كانت زوجته، من أفضى إليها يوما بسره وضعفه، اليوم هو قاتلها مستعرضا عليها قوته.

قاتل زوجته قصة تستعرض الموجز تفاصيلها في السطور التالية حتى تكشف عما دار في الكواليس حتى ظهور الجريمة ومطالبة النيابة بالقبض على المتهم.

والد الضحية يبكي ويحكي قصة ابنته

هناك شيخا كبيرا يقف في مكان وحيدا، يبكي ابنته المقتولة، يتذكر كيف عذبها زوجها، وكيف قتل الضحكة بداخلها، وجعل من الحياة التي تنبض داخلها، جثة هامدة، يروي حكايتة ابنته في كسرة، كيف كان المتهم دائم التعدي عليها بالضرب، كيف تسبب في وقت سابق في كسر أسنانها وكدمات بعينها، وكانت تذهب إليه ويعالجها والدها نفسه، ليأتي الزوج راسما البراءة على وجهه والندم في صوته ويعتذر ويعد بعدم تكرار الأمر وتعود معه إلى منزل الزوجية".

قاتل زوجته

وتابع والد الضحية، أن ابنته حنان، تحملت كثيرا، فقد كان زوجها دائم التعدي عليها بالضرب، مشيرا إلى أنه تسبب في وقت سابق في كسر أسنانها وكدمات بعينها، ولم ابنته سوى جثة في ثلاجة الموتى بعدما عذبها المتهم حتى الموت: “فضل يعذب في بنتي لحد ما موتها، رايح بيها المستشفى وهي جثة مفيهاش روح، كان بيعمل فيها كده ليه، عملت إيه المسكينة لكلك ده”.

قصة قاتل زوجته

القصة بدأت من حيث عش الزوجية الذي جمع الزوجين لفترة طويلة من الحب والسعادة، لكنها المشاكل التي بدأت تدب بين الطرفين، إذ إن أي زوجين ينشب بينهما خلافات أسرية وزوجية عادية، لكن الرجل لم يكن كأي رجل عادي لديه الحكمة لمعالجة الأمور وتسييرها على النمط الصحيح.

قاتل زوجته لم يتحمل المشاكل التي كانت تنشب بينه وبين زوجته، بل إنه بدأ في التعدي عليها وإحداث الإصابات بها، في قرية الدير بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، وحرقها أيضًا في مناطق كثيرة من جسدها.

قاتل زوجته

تفاصيل جريمة قاتل زوجته



قاتل زوجته بدأ الجريمة من الخلافات بينه وبين زوجته، فكان في كل مشاجرة يسعى إلى عقابها، مرة بالتعدي عليها بالضرب والأخرى بحرقها بأماكن مختلفة بالجسم، والثالثة برطمها في الحائط وضربها بأي آلة.

بلاغ بالواقعة

وكان اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث، بأن قاتل زوجته تخلص منها بدائرة مركز الشرطة في المدينة.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، إذ تبين من المعاينة الأولية، أن زوج قتل زوجته بعدما رطمها بالحائط، في مدينة طوخ بالقليوبية.



فيما كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، أن الزوجين كانا دائما الشجار، لكن الزوج كا يعذب زوجته، ويحرقها بأماكن متفرقة من الجسد، وأنه يوم الواقعة رطمها بالحائط إلى أن سقطت لتلقى مصرعها في الحال وفر هاربا.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي صرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى، واستعجال تحريات المباحث وسرعة ضبط المتهم، حتى يتم تحويله إلى المحاكمة.

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