جثـ.ـة مياه الفيوم.. رحلة فتاة أنقذها والدها من الانتـ.ـحار فوجدوها طافية بترعة

جثة مياه الفيوم.. حكاية تكمن وراء كل جريمة، وقصة تسردها الكواليس التي تخرج من رحم السرد للأهالي أو حتى من تحريات المباحث، بل ومن التحقيقات، لكن والد جثة مياه الفيوم كشف كل شيء عن الواقعة.

جثة مياه الفيوم

قصة تسرد تفاصيلها الموجز، فهناك على سطح مياه ترعة تلات جثة مياه الفيوم، لم تكن جثة مياه الفيوم لرجل أو شاب أو حتى طفل بل كانت جثة مياه الفيوم لمنة الله، بكامل ملابسها وليس بها جرح قطعي أو حتى كدمات متفرقة بأنحاء الجسد، لكنها كان بها آثار الغرق.

تفاصيل واقعة جثة مياه الفيوم

القصة بدأت بعثور أهالي قرية بالفيوم، على جثة منة الله تطفو على سطح مياه ترعة تلات، لكن ما لفت انتباه الأهالي أنها كانت بملابسها الكاملة التي ليس بها أي تمزيق أو حتى خدش، بل إن كل شيء طبيعي باستثناء تأثير الغرق على الجثة.

بلاغ عن جثة مياه الفيوم

اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطاراً من العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة تطفو فوق مياه ترعة تلات، بدائرة مركز شرطة الفيوم، لا انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وأجرت المعاينة الأولية.

جثة مياه الفيوم

معاينة جثة مياه الفيوم

تبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث أن المتوفاة فتاة تدعى منة الله، تبلغ من العمر 17 عاما، لا يوجد بالجثة إصابات ظاهرية.

وأشرف اللواء محمد العربي مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، على تحريات المباحث التي أجراها الرائد أحمد فريتم رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، أن الجثة لم يتم التعدي عليها أو بها إصابات ظاهرية.

أقوال والد جثة مياه الفيوم

بعدما أجرت المباحث تحرياتها وجهت لوالد منة الله، عدة أسئلة عما كان يحدث معها قبل الواقعة، إذ أكد أن ابنته كانت تعاني من مرض نفسي.

لم تكن منة الله تعيش حياة طبيعية وتتصرف مثل بقية البشر، لكنها كانت تعاني من مرض نفسي جعلها تفكر في الانتحار قبل الواقعة بعدة أشهر لكن تم إنقاذها، بحسب أقوال والدها.

والد منة الله، لم يتهم أحدا بالتسبب في الوفاة، مؤكدا أنه ليس هناك شبهة جنائية، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق؛ التي أمرت بتقرير الطب الشرعي حول سبب الوفاة.

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