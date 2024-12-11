بعد 4 أيام من البحث بأسيوط.. العثور على دعاء شحاتة في المنيا

دعاء شحاتة.. سنوات طويلة قضتها في مسيرتها التعليمية، ليتم تعينها معيدة بسبب تميزها التعليمي،فرحة أسرتها وعائلتها، فطرت قلب والديها، فبدلا من أن يرونها في فستان فرحها، رأوها في كفنها، الموجز تستعرض التفاصيل.

العثور على جثة دعاء شحاتة

عثرت قوات الحماية المدنية على جثة الدكتورة دعاء شحاتة، المعيدة بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط، في مركز سمالوط بمحافظة المنيا، بعدما استقرت جثتها في المياه 4 أيام، على خلفية حادث انقلاب مكيروباص ترعة الإبراهيمية بديروط أسيوط.

وكانت قوات الحماية المدنية وفرق الغطس، تمكنت من العثور على جثة دعاء شحاتة ، المُعيدة بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، حيث سبحت جثتها واستقرت في مياه سمالوط محافظة المنيا، بعدما دام البحث عن مدة 4 أيام، إثر إنقلاب ميكروباص، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

دعاء شحاتة

بلاغ بالحادث

وفي نفس السياق تلقى اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء أحمد الحيني، مفاده تمكن قوات الإنقاذ النهري، من العثور على جثة المعيدة دعاء شحاتة، من الترعة الإبراهيمية، وتم إيداع جثتها بمشرحة مستشفي سمالوط التخصصي، تحت تصرفات النيابة، وتم إبلاغ أهليتها.

ضبط سائق الميكروباص

يذكر أنه خلال الأيام الماضية سقطت سيارة ميكروباص في مياه الترعة الإبراهيمية، والتي تقع بجوار موقف الركاب بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، وجارِ البحث عن ناجين.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، عن إلقاء القبض على "أ. ص“، 23 سنة، طالب بكلية التجارة، سائق سيارة حادث ديروط التي تعرضت للغرق بالترعة الإبراهيمية، في محافظة أسيوط.

وتم تحرير محضر باللازم وإحالته للنيابة العامة.

النيابة العامة تكلف بإنقاذ المفقودين

وكلفت النيابة العامة فرق الإنقاذ المكلفة بالبحث عن المفقودين في حادث انقلاب سيارة حادث ديروط بالترعة الإبراهيمية، التابعة لمركز ديروط، للبحث عن المفقودين في حادث ديروط، حيث تم التبليغ عن إنقاذ 4 أشخاص وانتشال جثة واحدة

انتقال قوات الحماية المدنية لمقر الحادث

وانتقلت قوات الحماية المدنية والاسعاف، والقيادات الأمنية، و قوة من الشرطة إلى مكان الحادث، ليتضح صحة البلاغ، وتم انتشال السيارة الميكروباص، وجثة واحد من الضحايا، وجار البحث عن المفقودين .

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