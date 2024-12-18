محاكمة تامر أمين.. القصة الكاملة لإثارة الإعلامي الشهير الجدل ضد رضا عبد العال

محاكمة تامر أمين.. إعلامي لا يترك وقتًا بين الحين والآخر إلا ويسعى جاهدًا إلى إثارة الجدل بين الحين والآخر، فهو لا يتباطئ عن الوصول إلى إحداث الشو الإعلامي حوله، إذ عمل خلال فترة عمله بقناة النهار على الهجوم على الكثير من الأشخاص الشهيرة.

محاكمة تامر أمين

الموجز تستعرض محاكمة تامر أمين، إذ جاءت بعد سلسلة من الهجمات لكن الدعوى المقامة ضده، كانت من الكابتن رضا عبد العالم، نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، إذ إن تامر كان قد هاجمه خلال حلقة من برنامجه على قناة النهار.

تامر أمين

تفاصيل محاكمة تامر أمين

تامر أمين كان قد سب وقذف وشهر بالإعلامي ولاعب الأبيض ومنتخب مصر، خلال حلقة من برنامجه على قناة النهار، بحسب تصريحات رضا عبد العال؛ ما جعله يرفع ضده دعوى بنفس التهم، وتم إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية.

واقعة محاكمة تامر أمين

لم ينتظر رضا عبد العال بعدما شاهد حلقة تامر أمين، هاجمه فيها معتبرًا أنه سبه وقذفه وشهر به في حلقة البرنامج على القناة، وتقدم بالدعوى مرفقًا بها فيديو لبيان صحة ادعاءاته، لكن على الجانب الآخر تقدم محامي القناة بدعوى ضد رضا عبدالعال بسبب منشور على فيسبوك اعتبرته القناة مسيئًا ومضرًا بسمعتها، فيواجه الجانبان الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية.

رضا عبد العال

تصريحات قبل محاكمة تامر أمين

كان تامر أمين، قد قال في حلقته: "رضا عبد العال حبيبي على المستوى الشخصي والله، بس الظاهر إنه بين كل فترة والتانية بيحب ينكشني، لكن الموضوع قدام المحكمة وأنا معرفش أي حاجة عن الجلسة اللي المحامي حضرها بس المحامي متابع كل الإجراءات".

تأجيل محاكمة تامر أمين

فيما أجلت المحكمة الاقتصادية محاكمة تامر أمين إلى جلسة اليوم الأربعاء، الموافق 18 ديسمبر، للنظر في الحكم بتهمة سب وقذف تامر أمين للإعلامي وكابتن نادي الزمالك ولاعب منتخب مصر الأسبق رضا عبد العال.

نص مادة قانون عقوبة السب والقذف

وتنص المادة 303، على أن يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، إذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

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