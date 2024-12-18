زوجة في دعوى نفقة: "اتجوزني عشان يخلف ورماني في الشارع"

دعوى نفقة أقامتها الزوجة ضد زوجها بسبب رفضه الإنفاق عليها وأولادها، بعدما رفضت وجود زوجته الأولى، إذ قالت: “بيقولي متجوزك عشان تخلفي بس، ضحك عليا ورماني أنا وعيالي، ضيع عمري وشبابي وفي الآخر رجع لمراته الأولى وعايش معاها وراميني أنا وعيالي”.

ويسرد الموجز تفاصيل دعوى النفقة التي أقامتها الزوجة أمام محكمة الأسرة في السطور التالية.

زواج من 11 عام

وقالت الزوجة البالغة من العمر 32 عاما، في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت منذ 11 عام زواج، تأملت أن تعيش حياة مستقرة مع زوجها، كانت أحلامها البسيطة بإنشاء أسرة هو ما جعلها توافق على الزواج منه، لم تكن تعلم أن نهاية زيجتها محكمة الأسرة، : “ذذ سنة متجوزة، مكنتش أعرف جوزي قبل الجواز، هو شافني وسأل عليا، واتقدم ليا”.

دعوى النفقة

الجوازة التانية

وتابعت الزوجة في دعوى نفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، : “عرفت إنه كان متجوز واحدة قبلي وطلقها، مفيش أولاد، وأهلي لما سألو عليه، الناس شكرت في أخلاقه، اتجوزنا وخلفت بعد ما اتجوزنا على طول”، مضيفة: أن الحياة في بداية الزواج كانت مريحة نوعا ما، لا توجد خلافات إلا بسيطة، بالرغم من وجود الكثير من الخلافات مع الأهل، إلا أنها كانت تتغاضى عنها، فالأهم هو زوجها.

خلافات كثيرة مع الأهل

وأشارت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها أنجبت من زوجها 3 أطفال على فراش الزوجية، أن خلافاتها مع أهل زوجها بدأت في التزايد بسبب رغلتهم في الزوجة الأولى، : “المشاكل بين وبين أهله مكانتش بتخلص، وأنا كنت بحاول أبعد عنهم بكل الطرق، لكن من سنة تقريبا جوزي بدأ يتغير معايا، وبيبات كتير بره البيت ويقولي شغل، مش بس كده كمان أهله بطلوا يتصلوا ويعملوا خناقات زي الأول”.

وأكملت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها حاولت فهم ما يحدث، فوجدت أن زوجها قد عاد لزوجته الأولى، وأن السبب في ذلك عائلته، فضلا عن أنهم هم من أخبروها بذلك، فقررت مواجهة الزوج الذي لم ينكر، بل أخبرها أنه تزوجها فقط كي ينجب منها أطفالا، ومن ذلك الحين وهو لا ينفق عليهم، مشيرة: “من يوم ما عرفت إنه اتجوزها تاني وأنا متخانقة معاه، وهو سايب البيت وقاعد عندها، لكن كمان مش بيصرف ع العيال”.

دعوى النفقة هي الحل

وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى النفقة ضد زوجها.

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