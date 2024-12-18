أميرة تقيم دعوى فسخ العقد ضد زوجها: "ضحك عليا ومقالش إنه مريض"

دعوى فسخ العقد تقدمت بها الزوجة “أميرة. ك”، إلى محكمة الأسرة، مشيرة إلى أن زوجها خدعها بعدم إخبارها حقيقة مرضه، فالزوج مصاب بمرض السكرمما يؤثر على عملياته البيولوجية، الأمر الذي أثار حفيظة زوجته، إذ قالت: “مقاليش إن عنده السكر، مريض السكر ده مسئولية، محتاج ممرضة، وأنا محتاجة زوج”.

تفاصيل الدعوى ترويها الزوجة، وتسردها الموجز.

الزوجة تقدس العلاقة الزوجية

وقالت الزوجة البالغة من العمر 30 عاما، في دعوى فسخ العقد التي تقدمت بها الزوجة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تعرف مدى مسئولية الزواج، فهي تقدس العلاقة الزوجة، فضلا عن أنها تعرف كم المسئوليات التي يجب أن تتحملها، ولكنها بعد الزواج وجدت نفسها معرضة للنصب من زوجها، متابعة: “ولا مرة فكر يقولي إنه مريض سكر، سنة كاملة متجوزين وهو رافض يعرفني حقيقة مرضه، مدانيش فرصة أوافق أو أرفض".

دعوى فسخ العقد

وتابعت الزوجة في دعوى فسخ العقد التي تقدمت بها الزوجة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن مرض السكر يجعل زوجها يعاني من مشكلة صحية تؤثر على حياته اليومية، وقد أخفى هذا الأمر عنها، فالأمر ليس فقط الأمور الجسدية، ولكن مرض السكر له متتابعات كثيرة، بالإضافة إلى أن عدم مصارحتها بالأمر جعلها تفقد الثقة به، وحينما حاولت التحدث معه بشأن الذهاب للطبيب رفض سماعها، الأمر الذي بدأ يؤثر على علاقتهما معا.

دعوى فسخ العقد هي الحل

وأكملت الزوجة في دعوى فسخ العقد التي تقدمت بها الزوجة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها حاولت كثيرا التفاهم مع زوجها، وحاولت تفهم موقفه، لكن رفض التواصل معها، كما رفض مصارحتها بأي شيء، الأمر الذي جعلها تفقد الثقة به، : “حسيت إنه شخص مش متحمل المسئولية، وكمان حسيت إنه ظلمني، هو مخلاش ليا أي فرصة أوافق أوأرفض، عشان كده قررت ألجأ لمحكمة الأسرة، جوزانا مفيهوش صراحة”.

واختتمت الزوجة في دعوى فسخ العقد التي تقدمت بها الزوجة ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن شرحت الوضع لوالديها، وحاول الأب النقاش مع زوجها، لكن الزوج اختفى فجأة، وأغلق هاتفه، ورفض التواصل مع والديها، لذا قررن اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى فسخ عقد ضد زوجها.

اقرأ أيضا: يارا تقيم دعوى النفقة بمحكمة الأسرة: "كان راجل محترم"

دعوى خلع.. تفاصيل مأساة عاشتها زوجة انتهت بالاعتداء عليه بالشاكوش





