بشير الديك في العناية المركزة.. آخر تطورات الحالة الصحية للكاتب الكبير

أعلنت زوجة السيناريست المصري الكبير بشير الديك تطورات حالته الصحية بعد دخوله العناية المركزة للمرة الثالثة على فترات متقطعة.

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أكدت زوجته لوسائل الإعلام المحلية أن الحالة الصحية لبشير الديك لا تزال غير مستقرة، ما دفع الأطباء إلى نقله مجدداً إلى العناية المركزة لمتابعة حالته عن كثب وأضافت: "رغم تحسن وضعه الحالي، إلا أن الأطباء فضلوا استمرار المراقبة الدقيقة لحين التأكد الكامل من استقرار صحته".

تدهور الحالة الصحية للسيناريست الكبير بشير الديك

كما أعلن السيناريست أيمن سلامة عن دخول الكاتب الكبير بشير الديك إلى العناية المركزة وجاء ذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، حيث كتب: "الكاتب الكبير بشير الديك، رئيس جمعية مؤلفي الدراما في مصر، والذي استمتع ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي بفيلمه العظيم سواق الأتوبيس، يرقد حالياً في العناية المركزة نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل".

لمحة عن السيناريست بشير الديك رائد من رواد الدراما المصرية

بشير الديك، الذي يعد واحداً من أبرز الكتاب في مجال الدراما المصرية، له مسيرة حافلة بالإنجازات والتميز يعد رئيس جمعية مؤلفي الدراما في مصر، وهو صاحب بصمة واضحة في الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

إحدى أبرز علاماته البارزة هو فيلم سواق الأتوبيس، الذي حمل توقيعه ككاتب سيناريو "سواق الأتوبيس" تحفة سينمائية تخلد اسم بشير الديك

فيلم سواق الأتوبيس، الذي عرض في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يعد من أبرز الأعمال التي أسهم فيها بشير الديك الفيلم من إخراج المخرج الكبير عاطف الطيب، وتدور أحداثه حول "حسن"، سائق الأتوبيس الذي يكرس حياته الليلية والنهارية لإنقاذ ورشة والده المهددة بالإغلاق بسبب الضرائب، وذلك في ظل صراعه مع الجشع والخلافات العائلية.

الفيلم لم يكن مجرد عمل درامي عابر، بل استطاع أن يحفر اسمه في تاريخ السينما المصرية كواحد من الأعمال التي تركت أثراً عميقاً في جمهور المهرجانات والدارسين على حد سواء.

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