الحلقة 38 من مسلسل وتر حساس تكشف أسرار الجريمة.. تعرف على التفاصيل

يواصل مسلسل "وتر حساس" جذب اهتمام المشاهدين، خاصة مع تطورات الحلقة الـ38 التي تكشف سر مقتل "ليلى" "جنا الأشقر"على يد أحد المقربين تتساءل "سلمى" "صبا مبارك"إن كانت صديقتها "كاميليا" "إنجي المقدم" هي السبب وراء الجريمة، وسط أجواء من الغموض والخيانة التي تسيطر على الأحداث.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

مواعيد عرض مسلسل "وتر حساس"

يعرض المسلسل حصرياً عبر شبكة قنوات ON من الأحد إلى الخميس، ويتكون من 45 حلقة.على قناة ON العامة: العرض الأول: 7:30 مساءً والإعادة: 1:15 صباحاً و11:30 صباح اليوم التالي على قناة ON Drama:العرض الأول: 10:00 مساءً والإعادة: 5:00 صباحاً و4:00 عصراً

قصة وأحداث "وتر حساس"

تدور القصة حول ثلاث سيدات، تجمعهن صداقة قوية تنقلب إلى صراعات بسبب الخيانة والغدر تؤدي صبا مبارك دور طبيبة تجميل، بينما تظهر إنجي المقدم في شخصية محامية، وتلعب هيدي كرم دور زميلتهن في مركز التجميل مع تصاعد الأحداث، تتوتر العلاقات بينهن، ما يفتح المجال للعديد من المفاجآت.

أبطال وصناع المسلسل

يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، منهم صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدي كرم، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، ومحمد العمروسي، إلى جانب نجوم شباب مثل هاجر عفيفي، نورا مهدي، ومينا نبيل المسلسل من تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

آخر أعمال صبا مبارك السينمائية

جاء فيلم "السرب" كأحدث أعمال صبا مبارك السينمائية، والذي حقق نجاحاً كبيراً في دور العرض يناقش الفيلم إحدى العمليات العسكرية للجيش المصري وقوات الأمن الوطني لمواجهة التنظيمات الإرهابية، مستعرضًا حادثة مذبحة 21 مصرياً في ليبيا.

فريق عمل فيلم "السرب"

الفيلم من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، إلى جانب ضيوف الشرف مثل آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، ومحمد فراج العمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

ترقب المزيد من المفاجآت في "وتر حساس"

مع اقتراب الحلقات الأخيرة من مسلسل "وتر حساس"، تزداد الأحداث إثارة وتشويقاً، حيث تتكشف خبايا الماضي وتصطدم الشخصيات بعواقب اختياراتها هل ستنجح "سلمى" في كشف الحقيقة كاملة؟ أم أن الغموض سيظل يسيطر حتى اللحظات الأخيرة؟ هذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة من هذا العمل الدرامي الذي أسر قلوب الجمهور.

اقرأ أيضاً:

عصام صاصا.. حبس سنة مع إيقاف التنفيذ للمطرب الشعبي وشقيقه بقضيةالتزوير

بتهمة تزوير محررات رسمية.. جلسة مصيرية لـ عصام صاصا وشقيقه اليوم