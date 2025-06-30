يانيك فيريرا.. مغامرة تدريبية جديدة على مقعد القيادة الفنية للزمالك

في خطوة جديدة نحو استعادة الاستقرار الفني والعودة إلى منصات التتويج، أعلن نادي الزمالك التعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل، خلفًا للمدرب المؤقت الذي قاد الفريق في المرحلة الماضية.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

ويمثل فيريرا، البالغ من العمر 44 عامًا، واحدًا من الأسماء التدريبية الشابة التي لمعت في أوروبا ثم خاضت تجارب متعددة في المنطقة العربية، خصوصًا في الدوري السعودي ،ويُنظر إلى تعيينه كخطوة طموحة تهدف إلى دمج الخبرات الأوروبية مع خصوصية الكرة المصرية.

مشوار حافل وتجارب متنوعة

بدأ يانيك فيريرا مسيرته التدريبية مبكرًا، حيث تولى تدريب فرق الناشئين في نادي أندرلخت البلجيكي، وشارك في صقل مواهب مثل روميلو لوكاكو وعدنان يانوزاي، ثم عمل مساعدًا للمدرب الشهير ميشيل برودوم في كل من نادي جنت البلجيكي والشباب السعودي، قبل أن يتولى منصب المدير الفني لأول مرة مع فريق شارلروا موسم 2012-2013.

ويُعد أبرز إنجازاته تتويجه بلقب كأس بلجيكا مع ستاندارد لييج عام 2016، إلى جانب قيادته فريق سينت ترويدن للصعود إلى الدوري البلجيكي الممتاز، كما قاد فريق الفتح السعودي لمدة ثلاثة مواسم وحقق معه استقرارًا نسبيًا، نال خلاله جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي خلال أكتوبر 2020.

أرقام وإحصائيات

خلال مسيرته، خاض فيريرا أكثر من 300 مباراة كمدير فني، وحقق نسب فوز متفاوتة، كان أبرزها مع سينت ترويدن بنسبة تجاوزت 60%، أما مع الفتح، فقاد الفريق في 77 مباراة، حقق خلالها الفوز في 29 منها، وخسر مثلها، ما يعكس قدرته على التعامل مع البطولات الصعبة والمنافسات القوية.

تحديات مرتقبة مع الزمالك

التحدي الأكبر أمام فيريرا في الزمالك سيكون إعادة الانضباط الفني، وصناعة توليفة قوية قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا، في ظل تراجع نتائج الفريق مؤخرًا، وتعدد التغييرات الفنية.

كما ينتظر جمهور الزمالك أن يُحدث المدرب الجديد نقلة تكتيكية في أسلوب اللعب، خاصة مع امتلاكه لخبرة التعامل مع الفرق التي تعتمد على الاستحواذ والضغط العالي، وهو ما يتناسب مع طبيعة الكرة الحديثة.

ويعد تعيين يانيك فيريرا بمثابة مغامرة محسوبة لإدارة الزمالك، التي تأمل في أن تكون هذه الخطوة بداية لاستعادة الفريق هويته المفقودة، والعودة إلى طريق البطولات محليًا وأفريقيًا.

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