نجم بيراميدز على أعتاب الزمالك.. صفقة إعارة تُنعش خط الوسط الأبيض

في تحرك جاد لتدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع أحد نجوم نادي بيراميدز على سبيل الإعارة، ضمن خطة الإدارة الجديدة التي تستهدف إعادة بناء الفريق وفقًا لاحتياجات المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

ووفقًا لمصادر مطلعة داخل القلعة البيضاء، فإن المفاوضات بين الزمالك وبيراميدز قطعت شوطًا كبيرًا، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي حول انتقال اللاعب لمدة موسم واحد، مع وجود بند يتيح إمكانية الشراء النهائي بنهاية فترة الإعارة.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

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جهاز الزمالك يرحب بالصفقة.. وتحديد الأولويات مستمر

الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك أبدى ترحيبه الكبير بضم اللاعب، خاصة في ظل الحاجة لتدعيم مركز خط الوسط الهجومي بلاعب جاهز يمتلك خبرة في الدوري المصري، ويمتاز بالقدرة على الربط بين الخطوط وصناعة الفرص.

ويأتي ذلك في إطار سياسة النادي الحالية التي تعتمد على ضم لاعبين من أندية الدوري المحلي بعقود قصيرة الأجل، عبر صفقات إعارة أو انتقال حر، لتقليل الأعباء المالية، وفي نفس الوقت تجهيز قوام تنافسي قادر على إعادة الفريق إلى منصات التتويج.

بيراميدز لا يمانع الرحيل المؤقت

من جانب نادي بيراميدز، أبدت الإدارة مرونة في التفاوض، خاصة أن اللاعب المُنتقل لم يحصل على فرصة المشاركة بانتظام خلال الموسم الماضي، ويحتاج إلى خوض دقائق أكثر للحفاظ على مستواه الفني والبدني.

وتعتبر الصفقة فرصة مناسبة للاعب لإثبات نفسه مجددًا، في ظل الضغوط الجماهيرية والتنافس الكبير داخل القلعة البيضاء، وهو ما قد يعيد تقييم مستقبله لاحقًا سواء بالعودة إلى بيراميدز أو الاستمرار مع الزمالك إذا تم تفعيل بند الشراء.

هوية اللاعب لم تُكشف بعد.. والإعلان الرسمي خلال أيام

ورغم التسريبات المتداولة، فإن مسؤولي الزمالك لم يكشفوا حتى الآن عن اسم اللاعب بشكل رسمي، مؤكدين أن الإعلان سيتم فور توقيع العقود والانتهاء من الفحوصات الطبية، احترامًا لخصوصية التفاوض بين الطرفين.

وتشير بعض التوقعات إلى أن الصفقة قد تخص لاعبًا في مركز صناعة اللعب أو الجناح الأيسر، وهو ما يتماشى مع توجهات الجهاز الفني في تدعيم هذه المنطقة تحديدًا.

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