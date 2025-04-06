بيراميدز يشكو الجيش الملكي للاتحاد الإفريقي.. تفاصيل

قدم نادي بيراميدز، شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد نظيره الجيش الملكي، بعد صدام الفريقين في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، في صدام الجيش الملكي، بدور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بهذا الموسم 2024-2025.

بيراميدز يقدم شكوى ضد الجيش الملكي

وتعرضت البعثة لمضايقات فيما يخص ملعب التدريب الذي سيخوض عليه فريق بيراميدز مرانه الأول في المغرب، بعد الاتفاق مع أكثر من 4 ملاعب لاستضافة المران، ولكنها جميعًا عادت للاعتذار عن عدم استضافة التدريب لأسباب غير معلومة، ويستعرض لكم موقع الموجز التفاصيل فيما يلي.

كما أن نادي الجيش الملكي أكد على بعثة بيراميدز استضافة المران بالمجمع الرياضي الخاص بالنادي، ولكن مع تحرك البعثة لخوض تدريبها فوجئت باعتذار مسئولي الجيش عن عدم استضافة التدريب، لأسباب غير معلومة.

وبعد اتصالات مسئولي البعثة وتنصل نادي الجيش الملكي المضيف من مسئولياته بشأن ملعب المران، اضطرت البعثة للتنقل إلى مدينة القنيطرة لخوض المران والتي تبعد عن مقر بعثة بيراميدز في الرباط أكثر من 70 دقيقة كاملة، في ظل اتصالات أجراها نادي الجيش الملكي لمنع أي ملعب في الرباط من استضافة تدريبات بيراميدز.

وفوجئت البعثة بسوء أرضية ملعب الأكاديمية وعدم جاهزيته لاستضافة المران، حيث كان مليئًا بالحفر والمطبات وغاية في السوء، واضطر معها الجهاز الفني لإلغاء التدريب الرئيسي والاكتفاء بتدريب خفيف داخل الملعب خوفا على اللاعبين وحتى لا يتعرض أي منهم للإصابة قبل اللقاء الهام.

وقررت إدارة بعثة نادي بيراميدز التقدم بشكوى رسمية ضد نادي الجيش الملكي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بعد الإخلال بتعهداتهم وعدم توفير ملعب التدريب وإبلاغ بيراميدز بإلغاء ملعب التدريب قبل موعد المران بنصف ساعة دون توفير ملعب بديل.

بيراميدز يقدم شكوى ضد الجيش الملكي

قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي.

الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي.

اقرأ أيضًا:

جوارديولا: عمر مرموش لديه حس تهديفي ونسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد هزيمة ليفربول وتعادل ديربي مانشستر