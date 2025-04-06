جوارديولا: عمر مرموش لديه حس تهديفي ونسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، على تعادل فريق مع مانشستر يونايتد، في مباراة الديربي، التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعادل فريق مانشستر سيتي مع اليونايتد، سلبيًا، في مباراة الجولة 31 من بطولة الدوري الإنجليزي بهذا الموسم، والتي استضفها ملعب الجوهرة المشعة اليوم الأحد.

وأشاد جوارديولا، بنجمه المصري عمر مرموش، في تصريحاته مع “بي بي سي”، عقب المباراة، والتي يستعرضها لكم موقع الموجز فيما يلي.

أول تعليق من جوارديولا بعد تعادله في ديربي مانشستر

وقال جوارديولا في تصريحاته: "مباراة اليوم صعبة للغاية، مانشستر يونايتد، فريق قوي، وفي هذا اللقاء، سنحت لهم فرص، وسنحت لنا فرص أيضًا".

وأضاف: "أرى أن المشكلة الوحيدة التي عانينا منها اليوم هي أننا تحركنا كثيرًا بالكرة، كان علينا أن نكون في الموقع المناسب، ولم نفعل ذلك".

أوضح: "اللاعبون قدموا أداء جيد للغاية، ريكو لويس كان جيدًا جدًا، أنا راضٍ عن أدائهم جميعًا".

وبالنسبة لأداء خط هجوم السيتي بدون إيرلينج هالاند، أشاد بالمهاجمين قائلًا: "ندفع بلاعبين يتمتعون بحس تهديفي، مثل عمر مرموش وفيل فودين، جوندوجان، ودي بروين، مع تمريرات عرضية وتمريرات جيدة لهم".

وتابع: "لقد عشنا هذه التجربة لسنوات عديدة، كنا جيدين حقًا في كثافتنا، في هذا الصدد، نحن راضون عن الطريقة التي قدمنا ​​بها ذلك".

أول تعليق من جوارديولا بعد تعادله في ديربي مانشستر

وانتقل بحديثه عن نتيجة المباراة قائلًا: "كنت أتمنة الفوز بالطبع، لكن أولد ترافورد هو أولد ترافورد ودائمًا ما تحتاج إلى أداء جيد ضد مانشستر يونايتد الذي أصبح فريقًا انتقاليًا كما كان الحال من قبل مع راشفورد وجارناتشو، أعتقد أننا دافعنا بشكل جيد حقًا".

وأشار: "لقد رأيت الكثير من الأشياء الجيدة في آخر مباراتين واليوم أمام مانشستر يونايتد فيما يتعلق بالشغف بدون الكرة الذي فقدناه مرات عديدة هذا الموسم لأسباب عديدة". و

وعن تأهل مانشستر سيتي لدوري أبطال أوروبا، أوضح جوارديولا: "هناك مباريات متبقية، أمام كريستال بالاس، سنسعى للفوز، أفضل لو حصدنا عشر نقاط إضافية، خمس أو ست أو سبع مباريات متبقية بعد التأهل، لكن هذا هو الواقع".

واختتم جوارديولا تصريحاته قائلًا: "سنركز جيدًا على المباريات القادمة، من أجل تحقيق هدف التأهل لدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل".

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