مواجهات نارية تنتظر مانشستر سيتي في شهر إبريل 2025.. جدول المواعيد

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم نادي مانشستر سيتي، عدة مواجهات نارية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنسختها الحالية، خلال شهر إبريل من عام 2025.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر إبريل المقبل، بجانب مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر إبريل

ويضم جدول مواعيد مباريات مانشستر سيتي في شهر إبريل المواجهات الآتية..

مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي / الأربعاء 2 إبريل / 8:45 مساءً.

مانشستر يونايتد ضد السيتي / الأحد 6 إبريل / 5:30 مساءً.

السيتي ضد كريستال بالاس / السبت 12 إبريـل / 1:30 مساءً.

إيفرتون ضد مانشستر سيتي / 19 إبـريل/ 4:00 مساءً.

أستون فيلا ضد مان سيتي / 28 إبريل/ 10:00 مساءً.

القنوات الناقلة لمباريات مانشستر سيتي القادمة

وتذاع مباريات مانشستر سيتي القادمة، عبر شاشة بي إن سبورت، وهي الناقل الحصري، لمواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويأتي ترددها كالتالي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500 .

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات مانشستر سيتي القادمة

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات السيتي القادمة كالتالي..

1- ليفربول 70 نقطة

2- أرسنال 55 نقطة

3- نوتينجهام فورست 51 نقطة

4 - تشيلسي 49 نقطة

5 - مانشستر سيتي 47 نقطة

6- نيوكاسل يونايتد 47 نقطة

7- برايتون 46 نقطة

8 - أستون فيلا 45 نقطة

9- بورنموث 44 نقطة

10 - فولهام 42 نقطة

11- برينتفورد 38 نقطة

12- كريستال بالاس 36 نقطة

13- توتنهام 33 نقطة

14- مانشستر يونايتد 33 نقطة

15- إيفرتون 32 نقطة

16- وست هام 30 نقطة

17- وولفرهامبتون 22 نقطة

18- إيبسويتش تاون 17 نقطة،

19- ليستر سيتي 17 نقطة

20 ساوثهامبتون 9 نقاط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025

1- محمد صلاح - ليفربول - 27 هدفًا

2- إيرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 21 هدفًا

3- أليكسندر إيزاك - نيوكاسل يونايتد - 19 هدفًا

4- كريس وود - نوتنجهام فورست - 18 هدفًا

5- برايان مبيومو - برينتفورد - 15 هدفًا

6- ويسا يوان - برينتفورد - 14 هدفًا

7- كول بالمر - تشيلسي - 14 هدفًا

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