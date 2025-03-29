يعتذر لـ الزمالك.. بيان عاجل من حسام حسن بعد تصريحاته بشأن زيزو

أصدر حسام حسن، المدير الفني لـ منتخب مصر، بيان رسميًا، مساء اليوم السبت، يوجه من خلاله رسالة اعتذار لنادي الزمالك وجماهيره بشأن انتقال زيزو إلى الأهلي.

وصرح حسام حسن، في تصريحات تليفزيونية، بأن انتقال أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، إلى النادي الأهلي سيكون أفضل بالنسبة للاعب، وذلك ما أغضب الأبيض وجماهيره.

بيان حسام حسن لتوضيح تصريحاته عن زيزو

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، تفاصيل بيان حسام حسن، الذي جاء كالآتي:

"يوضح الكابتن حسام حسن انه هناك اقتطاع كبير في برنامج رامز جلال للعديد من تصريحاته وعدم إذاعتها بشكل كامل مما تسبب في ليس في بعض المواضيع ومنها، تصريحه بانتقال زيزو للاهلي، حيث اكد حسام حسن في الحلقة بأن الأنسب لزيزو هو استمراره مع ناديه الحالي الزمالك.

ولكن تم اقتطاع اجزاء كبيرة من الكلام ومنها سؤال رامز جلال لحسام حسن في حالة انتقال زيزو للاهلي هل سيستفيد فنيا ويكون اضافة ليكون رد حسام حسن انه في حالة الانتقال للاهلي سيكون مفيد له من الناحية الفنية، إلى جانب اقتطاع اجزاء كثيرة من تصريحاته...

ويعلن كابتن حسام حسن اعتذاره لنادي الزمالك وجماهيره الكبيييرة عن أي سوء فهم غير مقصود حيث أنه يكن كل احترام النادي الزمالك العريق وجماهيره في كل مكان وكذلك احترامه وتقديره لكل الأندية المصرية دون استثناء ولكل جماهير كرة القدم المصرية بمختلف انتماءتها".

بيان حسام حسن لتوضيح تصريحاته عن زيزو

رد ناري من أحمد حجازي على تصريحات حسام حسن

على نفس السياق، رد أحمد حجازي نجم نيوم السعودي، على تصريحات حسام حسن، الذي أدلى بها ضده من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال حسام حسن في تصريحاته ببرنامج رامز إيلون مصر اليوم: "فرصة أحمد حجازي في التواجد مع المنتخب تبلغ 1%".

ونشر حجازي صورة، يرد من خلالها عل تصريحات العميد، معلقًا عليها كاتبًا: "أقسم بالله لو معاك 0%".

رد أحمد حجازي على حسام حسن

تصريحات حسام حسن في برنامج رامز أيلون مصر

وقال حسام حسن في تصريحاته عبر برنامج "رامز إيلون مصر": "فرص انضمام إمام عاشور وأحمد حجازي للمنتخب؟، كل لاعب لديه فرصة".

وأوضح: "فرصة أحمد حجازي في التواجد مع المنتخب 1%، أما إمام عاشور ففرصته 90%، ولكن عندما يرضى عنه الجمهور من حيث الأداء والسلوك".

وعن مستقبل أحمد سيد زيزو نجم الزمالك، قال: “أنصحه بالاحتراف الخارجي ولكن في حال اختياره بين الأهلي والزمالك فالأحمر سيكون أفضل له”.

اقرأ أيضًا:

جدول مواعيد مباريات الأهلي في شهر إبريل 2025 والقنوات الناقلة.. لقاءات حاسمة

مواعيد مباريات برشلونة في شهر إبريل 2025.. أبرزهم موقعة بوروسيا دورتموند