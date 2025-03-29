جدول مواعيد مباريات الزمالك في شهر إبريل والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية

يترقب عشاق الساحرة المستديرة، جدول مواعيد مباريات الزمالك القادمة في شهر إبريل 2025، الذي يضم مواجهات نارية للفارس الأبيض.

ويشهد جدول مواعيد مباريات الزمالك في شهر إبريل، على مواجهات نارية، من بينهم مواجهة نادي ستيلينبوش، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم موقع وجريدة الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات الزمالك القادمة، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر إبريل 2025

ويأتي جدول مواعيد الزمالك في شهر إبريل كالآتي:

الزمالك ضد نادي ستيلينبوش / الأربعاء 2 إبريل / 3:00 مساءً / ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

فيوتشر ضد الزمـالك / الأحد 6 إبريل / 7:00 مساءً / كأس الرابطة المصرية.

الزمالك ضد سـتيلينبوش / الأربعاء 9 إبريل / 6:00 مساءً / إياب ربع نهائي الكونفدرالية.

حرس الحدود ضد الزمـالـك / 13 إبريل / 7:00 مساءً / الدوري المصري.

الزمالك ضد سموحة / 23 إبريل / 4:00 مساءً / كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر إبريل 2025

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك

ويمكنكم مشاهدة مباريات الزمالك القادمة، عبر شاشة أون سبورت التي يأتي ترددها على النحو التالي..

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: «V».

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD

مركز الزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الذي يأتي على النحو التالي..

ترتيب الأندية المتنافسة على لقب الدوري المصري

1- بيراميدز - 43 نقطة

2- الأهلي - 39 نقطة (تخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم).

3- الزمالك - 35 نقطة

4- المصري - 31 نقطة

5- البنك الأهلي - 29 نقطة

6- فاركو - 26 نقطة

7- بتروجت - 25 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 24 نقطة

9- حرس الحدود - 22 نقطة

ترتيب الأندية المتنافسة على البقاء والهبوط في دوري نايل

10- زد إف سي - 24 نقطة

11- طلائع الجيش - 21 نقطة

12- الجونة - 20 نقطة

13- سموحة - 20 نقطة

14- الاتحاد السكندري - 18 نقطة

15- الإسماعيلي - 17 نقطة

16- غزل المحلة - 17 نقطة

17- مودرن سبورت - 12 نقطة

18- إنبي - 12 نقطة

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