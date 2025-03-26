لتخفيض التكلفة.. الغندور يكشف قرار مثير حول سفر الزمالك إلى جنوب أفريقيا

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن قرار مثير، بشأن سفر نادي الزمالك إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش في ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وأكد الغندور على أن نادي الزمالك سوف يسافر إلى جنوب أفريقيا بطيران عادي لتخفيض التكاليف، وذلك من خلال تصريحاته عبر برنامج ستاد المحور، التي يستعرضها لكم موقع الموجز فيما يلي.

قرار جديد من الزمالك بشأن سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا

وقال خالد الغندور: “ مجلس إدارة نادي الزمالك قرر سفر بعثة الفريق لجنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية من خلال الطيران العادي”.

وأضاف، أن الفريق سيطير فجر الأحد إلى إثيوبيا ترانزيت ثم إلى جنوب أفريقيا.

وأتم حديثه قائلًا، أن القرار جاء لتخفيض التكاليف الكبيرة في حال السفر بطائرة خاصة مباشرة إلى جنوب أفريقيا.

مدرب ستيلينبوش: الزمالك أحد عمالقة القارة الإفريقية

على نفس السياق، تحدث ستيف باركر المدير الفني لنادي ستيلينبوش الجنوب إفريقي، عن مواجهة الزمالك المقبلة ضمن منافسات مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ستيف باركر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"لدي حماس كبير للمباراة المقبلة، أن تلعب ضد فريق من عيار الثقيل، وأحد عمالقة القارة الإفريقية، الفائز أكثر من مرة بالكونفدرالية، وحامل اللقب الحالي، فهذا يولد الكثير من الحماس والتوقعات لهذه المواجهة، وأنا متحمس لها وكذلك اللاعبين".

وشدد على أن:"الزمـالك فريق يتمتع بتاريخ كبير وخبرة واسعة في كرة القدم الأفريقية، ستكون مواجهة صعبة، لكنها تحدٍ نرحب به لهذا السبب نرغب في اللعب في مثل هذه البطولات، لمواجهة فرق مثل الزمـالك".

وأكمل:"كما قلت، إنها مواجهة مثيرة للغاية وتحدٍ كبير لي وللاعبين إنهم فريق أثبت أنه عملاق في القارة".

واختتم حديثه قائلًا:" سنكون دائمًا الفريق الأقل حظًا بغض النظر عن هوية خصمنا في القرعة، لكن نعم، نحن نفخر بكوننا فريقًا مليئًا بالالتزام والمرونة، ونريد أن نترك بصمتنا في القارة، وهذه المواجهة تمنحنا تلك الفرصة".

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