الغندور يكشف حقيقة انتقال زيزو إلى الأهلي.. ومفاجأة بشأن حسام عبد المجيد

كشف الإعلامي خالد الغندور، مساء اليوم السبت، عن حقيقة الأنباء التي تدور حول انتقال أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي، وأثارت الجدل كثيرًا على الساحة الكروية.

وقال خالد الغندور إن النادي الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع والد زيزو على الحصول على خدمات اللاعب بنهاية الموسم الحالي، ويستعرض لكم موقع الموجز التفاصيل فيما يلي.

حقيقة انتقال زيزو إلى الأهلي

وأضاف خلال برنامجه ستاد المحور:" حدث تواصل بين بعض المسؤولين داخل نادي الزمالك واللاعب، ولكنه أكد على عدم توقيعه وأن المفاوضات كانت مع والده".

وتابع:" تواصلت مع بعض المقربين من زيزو وقالوا ان عرض الأهلي عباراة عن 100 مليون جنيه في الموسم بجانب حصوله على ثلاث سيارات هو ووالده".

وواصل: هناك بعض المغريات من الأهلي لزيزو أبرزها اللعب في كأس العالم، والعقد المالي الكبير، بجانب الحصول على العديد من العقود الإعلانية".

خالد الغندور: الزمالك يستقر على تعديل عقد حسام عبد المجيد ل 10 مليون في الموسم

على جانب آخر، أكد خالد الغندور إن مسئولي نادي الزمالك استقروا على زيادة عقد حسام عبد المجيد ل 10 مليون في الموسم الواحد.

وأوضح، أن مسئولي نادي الزمالك استقروا علي زيادة عقد حسام بما يتناسب مع قيمته ومردوده الفني في الملعب.

نوه الغندور أن حسام عبد المجيد يتقاضي حالياً مليون ونصف المليون جنيه في الموسم.

وأشار الغندور إلى أن مسئولي نادي الزمالك سيعقدوا جلسة مع حسام عبد المجيد عقب عودته من معسكر المنتخب لحسم الملف بشكل نهائي.

مرشح جديد لمنصب مدير التعاقدات بنادي الزمالك

وأفاد الغندور أيضًا، بأن مسئولي نادي الزمالك قد استقروا على تعيين مدير تعاقدات خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة أحد المرشحين لمنصب مدير التعاقدات.

و تابع:" ميدو يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع حسام الزناتي ومقتنع بإمكانياته وقدراته وهو صاحب ترشيحه".

واختتم الغندور حديثه:" حسام الزناتي زملكاوي جداً ولديه خبرات كبيرة".

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