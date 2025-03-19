أزمة مالية أم خلاف تعاقدي؟ صاحب مركز صيانة بالقطامية يحرر محضرًا ضد نجم الزمالك

تقدم صاحب مركز صيانة سيارات في منطقة القطامية، ببلاغ رسمي ضد لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو، متهمًا إياه بعدم سداد كامل قيمة إصلاح سيارته، والتي تجاوزت 3 ملايين جنيه، مما أدى إلى تصاعد الخلاف بين الطرفين. ويرصد الموجز كافة تفاصيل الواقعة.

بلاغ رسمي ضد أحمد سيد زيزو

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة القطامية، يفيد بتلقي بلاغ من صاحب مركز صيانة سيارات، يتهم فيه اللاعب أحمد سيد زيزو بعدم سداد المبلغ المستحق مقابل تصليح سيارته، بعد إجراء الإصلاحات اللازمة داخل المركز.

تفاصيل الواقعة

بحسب البلاغ، حضر نجم الزمالك إلى مركز الصيانة بمنطقة القطامية، وطلب إصلاح سيارته، حيث بلغت تكلفة الإصلاحات 3 ملايين جنيه، إلا أنه قام بسداد مليون جنيه فقط، ولم يسدد المبلغ المتبقي.

وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها واتخاذ القرار القانوني المناسب.