سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم 18 مارس 2025

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، حيث سجلت العملة الأوروبية مستويات متقاربة في معظم البنوك المصرية.

ويستعرض “الموجز” التفاصيل حول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 55.0215 جنيهًا للشراء و55.1756 جنيهًا للبيع، محافظًا على استقراره منذ بداية التعاملات.

سعر اليورو في البنوك المصرية

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر اليورو 54.9645 جنيهًا للشراء و55.1839 جنيهًا للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): بلغ سعر اليورو 54.9296 جنيهًا للشراء و55.1295 جنيهًا للبيع.

بنك SAIB: سجل سعر اليورو 54.86 جنيهًا للشراء و55.17 جنيهًا للبيع.

بنك كريدي أجريكول: بلغ سعر اليورو 54.8558 جنيهًا للشراء و55.1769 جنيهًا للبيع.

بنك مصر: سجل سعر اليورو 54.845 جنيهًا للشراء و55.166 جنيهًا للبيع.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر اليورو 54.845 جنيهًا للشراء و55.166 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر اليورو 54.8425 جنيهًا للشراء و55.166 جنيهًا للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر اليورو 54.84 جنيهًا للشراء و55.16 جنيهًا للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): سجل سعر اليورو 54.8341 جنيهًا للشراء و55.1197 جنيهًا للبيع.

المصرف العربي الدولي (AIB): بلغ سعر اليورو 54.8341 جنيهًا للشراء و55.0641 جنيهًا للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر اليورو 54.8341 جنيهًا للشراء و55.1551 جنيهًا للبيع.

البنك المصري الخليجي: بلغ سعر اليورو 54.824 جنيهًا للشراء و55.1652 جنيهًا للبيع.

بنك الاستثمار العربي (AIB): سجل سعر اليورو 54.819 جنيهًا للشراء و55.1552 جنيهًا للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر اليورو 54.6831 جنيهًا للشراء و55.1138 جنيهًا للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر اليورو 54.5599 جنيهًا للشراء و55.0641 جنيهًا للبيع.

بنك CIB: بلغ سعر اليورو 53.6724 جنيهًا للشراء و54.3921 جنيهًا للبيع.

بنك القاهرة: سجل سعر اليورو 52.6264 جنيهًا للشراء و52.9077 جنيهًا للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: بلغ سعر اليورو 52.616 جنيهًا للشراء و52.8972 جنيهًا للبيع.

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