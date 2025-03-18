سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025

في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، يواصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري استقراره النسبي في السوق المحلية، مع تسجيل فروق طفيفة بين البنوك المختلفة، وتأتي هذه الحركة في إطار توازن العرض والطلب على العملة الأوروبية، ما يعكس استقرارًا ملحوظًا في سوق النقد الأجنبي بمصر.

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.، ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 55.176 جنيه

سعر البيع: 55.022 جنيه

التغير عن آخر سعر: ارتفاع بمقدار 0.05 جنيه

آخر سعر مسجل أمس: 55.124 جنيه

أفضل أسعار اليورو في البنوك

أفضل بنك للشراء: البنك العقاري المصري العربي بسعر 52.9 جنيه

أفضل بنك للبيع: البنك الأهلي اليوناني بسعر 55.02 جنيه

أسعار اليورو في البنوك

البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 55.166 جنيه للشراء و54.845 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 55.156 جنيه للشراء و54.845 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 55.184 جنيه للشراء و54.965 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 55.166 جنيه للشراء و54.843 جنيه للبيع

HSBC: 55.176 جنيه للشراء و55.022 جنيه للبيع

بنك التعمير والإسكان: 55.269 جنيه للشراء و54.741 جنيه للبيع

بنك التجاري الدولي (CIB): 54.392 جنيه للشراء و53.672 جنيه للبيع

بنك البركة: 55.064 جنيه للشراء و54.834 جنيه للبيع

بنك الشركة المصرفية (SAIB): 55.17 جنيه للشراء و54.86 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 55.155 جنيه للشراء و54.834 جنيه للبيع

المصرف المتحد: 55.064 جنيه للشراء و54.56 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي: 55.114 جنيه للشراء و54.683 جنيه للبيع

يأتي هذا الارتفاع الطفيف في أسعار العملات الأجنبية في ظل ترقب الأسواق لتطورات اقتصادية محلية ودولية، ما يفرض على المستثمرين والمتعاملين في السوق اتخاذ قرارات مدروسة لمواكبة تقلبات الأسعار.

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