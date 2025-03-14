سعر اليورو يتراقص أمام الجنيه اليوم الجمعة 14 مارس 2025

شهد سعر اليورو استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 14 مارس 2025، حيث سجلت البنوك المصرية أسعارًا متباينة في عمليات الشراء والبيع، ويرصد موقع الموجز التفاصيل.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

البنك المركزي المصري: سجل سعر اليورو نحو 55.359 جنيه للشراء و55.206 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر اليورو نحو 55.437 جنيه للشراء و55.07 جنيه للبيع.

بنك مصر: سجل سعر اليورو نحو 55.417 جنيه للشراء و55.115 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: سجل سعر اليورو نحو 55.417 جنيه للشراء و55.115 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر اليورو نحو 55.444 جنيه للشراء و55.148 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): سجل سعر اليورو نحو 54.392 جنيه للشراء و53.672 جنيه للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر اليورو نحو 55.359 جنيه للشراء و55.206 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: سجل سعر اليورو نحو 55.417 جنيه للشراء و55.113 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري (QNB): سجل سعر اليورو نحو 55.395 جنيه للشراء و55.093 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: سجل سعر اليورو نحو 55.417 جنيه للشراء و55.115 جنيه للبيع.

بنك البركة: سجل سعر اليورو نحو 55.417 جنيه للشراء و55.115 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: سجل سعر اليورو نحو 55.46 جنيه للشراء و55.138 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر اليورو نحو 55.417 جنيه للشراء و54.84 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): سجل سعر اليورو نحو 55.417 جنيه للشراء و55.115 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر اليورو نحو 55.556 جنيه للشراء و55.117 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر اليورو نحو 55.47 جنيه للشراء و55.092 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو نحو 55.45 جنيه للشراء و55.038 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: سجل سعر اليورو نحو 52.897 جنيه للشراء و52.616 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو نحو 55.359 جنيه للشراء و55.206 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: سجل سعر اليورو نحو 55.417 جنيه للشراء و55.115 جنيه للبيع.

أما في السوق السوداء، فقد سجل سعر اليورو نحو 55.53 جنيه للشراء و55.09 جنيه للبيع.

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