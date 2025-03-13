سعر اليورو اليوم الخميس 13-3-2025 في البنوك.. بعد ارتفاعه أمس

سعر اليورو اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر اليورو مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الخميس 13 مارس 2025, والذي شهد حالة من الاستقرار النسبي عقب آخر ارتفاع له أمس.

سعر اليورو اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر اليورو اليوم الخميس 13 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 55.2058 جنيهًا للشراء و55.3594 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 55.1477 جنيهًا للشراء و55.4444 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 55.1376 جنيهًا للشراء و55.4596 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 55.1174 جنيهًا للشراء و55.5561 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 55.1151 جنيهًا للشراء و55.4167 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر 55.1151 جنيهًا للشراء و55.4167 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول 55.1151 جنيهًا للشراء و55.4167 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 55.1151 جنيهًا للشراء و55.4167 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 55.1126 جنيهًا للشراء و55.4167 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 55.0933 جنيهًا للشراء و55.3948 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 55.092 جنيهًا للشراء و55.4698 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 55.0695 جنيهًا للشراء و55.437 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي 55.0375 جنيهًا للشراء و55.4495 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي 55.03 جنيهًا للشراء و55.30 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 54.8395 جنيهًا للشراء و55.4167 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) 53.6724 جنيهًا للشراء و54.3921 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 52.6264 جنيهًا للشراء و52.9077 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي 52.616 جنيهًا للشراء و52.8972 جنيهًا للبيع.

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