سعر اليورو اليوم الأربعاء 12-3-2025 في البنوك.. في الأهلي بكام؟

سعر اليورو اليوم.. شهد سعر اليورو مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، مسجلًا في بنك الاستثمار العربي AIB 54.7782 جنيهًا للشراء و55.3426 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 55.0241 جنيهًا للشراء و55.182 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.789 جنيهًا للشراء و55.1449 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 54.7782 جنيهًا للشراء و55.3426 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 54.768 جنيهًا للشراء و55.3578 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

سجل سعر اليورو اليوم في بنك SAIB 54.75 جنيهًا للشراء و55.31 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 54.7457 جنيهًا للشراء و55.3098 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 54.7457 جنيهًا للشراء و55.3098 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول 54.7457 جنيهًا للشراء و55.3098 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 54.7457 جنيهًا للشراء و55.3098 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر 54.7457 جنيهًا للشراء و55.3047 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 54.7457 جنيهًا للشراء و55.2136 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 54.7457 جنيهًا للشراء و55.3098 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية 54.7432 جنيهًا للشراء و55.3098 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي 54.74 جنيهًا للشراء و55.09 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي 54.6686 جنيهًا للشراء و55.1145 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 54.4719 جنيهًا للشراء و55.3098 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجل سعر اليورو اليوم في بنك CIB 53.6724 جنيهًا للشراء و54.3921 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة 52.6264 جنيهًا للشراء و52.9077 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي 52.616 جنيهًا للشراء و52.8972 جنيهًا للبيع.

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