أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11-3-2025.. الجنيه رايح فين؟

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات، حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، ليحقق سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري 6.98 جنيهًا للشراء و7.00 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

ينشر “الموجز”، أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديث وارد من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 50.5379 جنيهًا للشراء و50.6739 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.8791 جنيهًا للشراء و55.0318 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري إلى 65.30 جنيهًا للشراء و65.4808 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري 6.9604 جنيهًا للشراء و6.9804 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري 57.5996 جنيهًا للشراء و57.7809 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة الدنماركية في البنك المركزي المصري 7.358 جنيهًا للشراء و7.3785 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 164.0148 جنيهًا للشراء و164.5096 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.4707 جنيهًا للشراء و13.5084 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري إلى 71.1801 جنيهًا للشراء و71.4723 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري 134.0456 جنيهًا للشراء و134.4206 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري 13.8631 جنيهًا للشراء و13.9061 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري 131.2672 جنيهًا للشراء و131.6307 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري إلى 13.7597 جنيهًا للشراء و13.7978 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الكرونة السويدية في البنك المركزي المصري 4.9973 جنيهًا للشراء و5.0117 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة النرويجية في البنك المركزي المصري 4.7033 جنيهًا للشراء و4.7172 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار الكندي في البنك المركزي المصري إلى 35.1323 جنيهًا للشراء و35.2293 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري 31.945 جنيهًا للشراء و32.0563 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الين الياباني في البنك المركزي المصري 0.3438 جنيهًا للشراء و0.3448 جنيهًا للبيع.

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