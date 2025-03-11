سعر اليورو اليوم الثلاثاء 11-3-2025 في البنوك.. المركزي بكام؟

سعر اليورو اليوم.. شهد سعر اليورو مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، مسجلًا في البنك المركزي المصري 54.8791 جنيهًا للشراء و55.0318 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 54.8791 جنيهًا للشراء و55.0318 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.8272 جنيهًا للشراء و55.1377 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

وصل سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) إلى 54.7731 جنيهًا للشراء و55.0942 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 54.6352 جنيهًا للشراء و55.0877 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي 54.625 جنيهًا للشراء و55.0978 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 54.6243 جنيهًا للشراء و55.0768 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول 54.6243 جنيهًا للشراء و55.0768 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك مصر 54.6243 جنيهًا للشراء و55.0616 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) إلى 54.6243 جنيهًا للشراء و55.0768 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 54.6243 جنيهًا للشراء و55.0616 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 54.6243 جنيهًا للشراء و55.0768 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية إلى 54.6218 جنيهًا للشراء و55.0768 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي 54.62 جنيهًا للشراء و55.07 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك SAIB 54.62 جنيهًا للشراء و55.06 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى 54.4672 جنيهًا للشراء و55.0289 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد 54.3713 جنيهًا للشراء و55.0616 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك CIB 53.6724 جنيهًا للشراء و54.3921 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة إلى 52.6264 جنيهًا للشراء و52.9077 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي 52.616 جنيهًا للشراء و52.8972 جنيهًا للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 9 مارس 2025 مقابل الجنيه المصري