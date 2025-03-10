سعر اليورو اليوم الاثنين 10-3-2025 في البنوك.. الحكومية والخاصة

سعر اليورو اليوم.. شهد سعر اليورو مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 10 مارس 2025، مسجلًا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 54.63 جنيهًا للشراء و55.28 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الاثنين 10 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

بلغ سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي 54.81 جنيهًا للشراء و55.23 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.77 جنيهًا للشراء و54.94 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 54.63 جنيهًا للشراء و55.28 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية 54.58 جنيهًا للشراء و55.23 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي 54.58 جنيهًا للشراء و55.20 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

وصل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي إلى 54.55 جنيهًا للشراء و55.20 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر اليورو في بنك SAIB 54.55 جنيهًا للشراء و55.19 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 54.53 جنيهًا للشراء و55.20 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK 54.53 جنيهًا للشراء و55.18 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وصل سعر اليورو في بنك مصر إلى 54.53 جنيهًا للشراء و55.18 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في كريدي أجريكول 54.53 جنيهًا للشراء و55.18 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.53 جنيهًا للشراء و55.18 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

وصل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي إلى 54.53 جنيهًا للشراء و55.18 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي 54.53 جنيهًا للشراء و55.18 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 54.52 جنيهًا للشراء و55.18 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو في المصرف المتحد إلى 54.26 جنيهًا للشراء و55.18 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 53.67 جنيهًا للشراء و54.39 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو في بنك القاهرة 52.62 جنيهًا للشراء و52.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي إلى 52.61 جنيهًا للشراء و52.89 جنيهًا للبيع.

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