سعر اليورو اليوم السبت 8-3-2025.. قبل عودة البنوك

سعر اليورو اليوم.. شهد سعر اليورو مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم السبت 8 مارس 2025، مسجلًا في البنك المركزي المصري 54.65 جنيهًا للشراء و54.80 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 8 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.67 جنيهًا للشراء و54.98 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.65 جنيهًا للشراء و54.80 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

سجل سعر اليورو في بنك SAIB 54.61 جنيهًا للشراء و54.92 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر اليورو في البنك المصري الخليجي 54.60 جنيهًا للشراء و54.93 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 54.58 جنيهًا للشراء و54.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK 54.58 جنيهًا للشراء و54.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 54.58 جنيهًا للشراء و54.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.58 جنيهًا للشراء و54.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي AIB 54.58 جنيهًا للشراء و54.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو في بنك قناة السويس 54.58 جنيهًا للشراء و54.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية 54.58 جنيهًا للشراء و55.01 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي 54.58 جنيهًا للشراء و54.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول 54.57 جنيهًا للشراء و54.88 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي 54.45 جنيهًا للشراء و54.87 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 54.30 جنيهًا للشراء و54.88 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

بلغ سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي AIB 54.12 جنيهًا للشراء و54.95 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

سجل سعر اليورو في بنك CIB 53.67 جنيهًا للشراء و54.39 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو في بنك القاهرة 52.62 جنيهًا للشراء و52.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي 52.61 جنيهًا للشراء و52.89 جنيهًا للبيع.

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