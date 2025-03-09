سعر اليورو اليوم الأحد 9-3-2025 في البنوك.. وصل كام؟

سعر اليورو اليوم.. شهد سعر اليورو مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الأحد 9 مارس 2025، مسجلًا في البنك المركزي المصري 54.65 جنيهًا للشراء و54.80 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد 9 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 54.67 جنيهًا للشراء و54.98 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.65 جنيهًا للشراء و54.80 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

بلغ سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي 54.58 جنيهًا للشراء و54.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني NBK نحو 54.58 جنيهًا للشراء و54.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

استقر سعر اليورو في بنك مصر عند 54.58 جنيهًا للشراء و54.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى 54.58 جنيهًا للشراء و54.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر اليورو في بنك فيصل الإسلامي 54.58 جنيهًا للشراء و54.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر اليورو في كريدي أجريكول 54.57 جنيهًا للشراء و54.88 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

تراجع سعر اليورو في البنك الأهلي الكويتي إلى 54.45 جنيهًا للشراء و54.87 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 54.30 جنيهًا للشراء و54.88 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

وصل سعر اليورو في بنك الاستثمار العربي AIB إلى 54.12 جنيهًا للشراء و54.95 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB عند 53.67 جنيهًا للشراء و54.39 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر اليورو في بنك القاهرة 52.62 جنيهًا للشراء و52.90 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر اليورو في البنك العقاري المصري العربي 52.61 جنيهًا للشراء و52.89 جنيهًا للبيع.

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