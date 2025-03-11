سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-3-2025 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه حالة من التراجع النسبي في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، محققًا في البنك المركزي المصري 13.4707 جنيهًا للشراء و13.5084 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.486 جنيهًا للشراء و13.5121 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.4707 جنيهًا للشراء و13.5084 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 13.4735 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 13.467 جنيهًا للشراء و13.5133 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.4306 جنيهًا للشراء و13.5049 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 13.4306 جنيهًا للشراء و13.5038 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.4513 جنيهًا للشراء و13.5038 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.454 جنيهًا للشراء و13.4806 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 13.43 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 13.4217 جنيهًا للشراء و13.511 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 13.3987 جنيهًا للشراء و13.5132 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) إلى 13.3902 جنيهًا للشراء و13.5222 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB 13.27 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 13.1169 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد إلى 13.0345 جنيهًا للشراء و13.5067 جنيهًا للبيع.

اقرأ أيضًا: