استقرار سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات

شهد سعر الريال السعودي اليوم استقرارًا في البنك المركزي المصري ومعظم البنوك المحلية، ليسجل 13.74 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع وفقًا لآخر تحديثات، وفيما يلي يستعرض الموجز أسعار الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي، بنك مصر، البنك التجاري الدولي، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي

حافظ سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي على استقراره، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر الشراء: 13.46 جنيه.

سعر البيع: 13.51 جنيه.



سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري استقرارًا ملحوظًا مقارنة بالأيام السابقة، وسجلت الأسعار:

سعر الشراء: 13.43 جنيه.

سعر البيع: 13.51 جنيه.



سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

أعلن بنك قناة السويس عن ثبات سعر الريال السعودي اليوم في ختام تعاملات الاثنين، ليسجل:

سعر الشراء: 13.43 جنيه.

سعر البيع: 13.52 جنيه.



سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة اليوم عند المستويات التالية:

سعر الشراء: 13.44 جنيه.

سعر البيع: 13.51 جنيه.



سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

شهدت أسعار الصرف في بنك مصر ثباتًا في قيمة الريال السعودي مقابل الجنيه، حيث سجل:

سعر الشراء: 13.43 جنيه.

سعر البيع: 13.51 جنيه.



عوامل استقرار سعر الريال السعودي في مصر

يرجع استقرار سعر الريال السعودي اليوم إلى عدة عوامل أبرزها:

ثبات الطلب على الريال السعودي بعد انتهاء موسم العمرة، مما قلل الضغط على السوق.

استقرار سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، وهو ما يؤثر على العملات المرتبطة به.

السياسة النقدية للبنك المركزي المصري التي تهدف إلى تحقيق استقرار سوق الصرف.



توقعات سعر الريال السعودي خلال الفترة المقبلة

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه مستقرًا في الفترة القادمة، مع احتمالات طفيفة لارتفاعه قرب موسم الحج، بسبب زيادة الطلب على العملة السعودية من قبل المعتمرين والحجاج المصريين.

ختام التعاملات واستقرار السوق

مع ختام التعاملات اليوم الاثنين، استقر سعر الريال السعودي اليوم في معظم البنوك المصرية، مما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، وهو ما يعزز استقرار سوق الصرف خلال الفترة الحالية.

اقرأ أيضاً

استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأحد 9مارس 2025 مقابل الجنيه المصري



سعر الريال السعودي اليوم السبت 8-3-2025.. قبل عودة البنوك



