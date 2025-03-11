سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 11-3-2025

يواصل سعر الدينار الكويتي اهتمام الكثيرين، خاصة مع التغيرات المستمرة في أسواق الصرف، ويبحث المواطنون والمستثمرون عن أحدث الأسعار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، سواء لاحتياجات السفر أو الاستيراد أو حتى الادخار

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدينار الكويتي



سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.51جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.96جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.45جنيهاً للشراء، 163.32 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.48جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.45 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.48جنيهاً للشراء، 163.27جنيهاً للبيع.



سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.68جنيهاً للشراء، 160.73جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.45جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.71جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.451 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.984جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.55جنيهاً للشراء، والبيع 157.30 جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.48جنيهاً للشراء، والبيع 163.21جنيهاً

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم

في البنك المصري الخليجي نحو 164.57جنيهاً للشراء، والبيع 156.73 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.45جنيهاً للشراء، والبيع 153.18جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 164.86 جنيهاً للشراء، والبيع 155.95جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.48 جنيهاً، والبيع 164.02جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.45جنيهاً، بيع 164.03جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء167.80جنيهاً، والبيع 157.62جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.31 جنيهاً، والبيع 159.99جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.45جنيهاً، والبيع 164.03 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.45جنيهاً، بيع 164.03جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 165.29 جنيهاً والبيع 163.96جنيهاً

1 دينار كويتى 164.45 جنيه مصري

5 دينار كويتى 822.24 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,644.48 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,111.2 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,222.4 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,444.8 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,667.2 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,889.6 جنيه مصري

250 دينار كويتى 41,112 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,334.4 جنيه مصري

500 دينار كويتى 82,224 جنيه مصري

700 دينار كويتى 115,113.6 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 164,448 جنيه مصري

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