سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 10-3-2025 داخل الأسواق المصرفية

يُعد الدينار الكويتي واحدًا من أقوى العملات في العالم، ويشهد سعره مقابل الجنيه المصري تذبذبًا مستمرًا وفقًا لحركة العرض والطلب في البنوك المصرية، لذا يبحث الكثير من المواطنين، عن أحدث أسعار الدينار الكويتي في مختلف البنوك يوميًا لمعرفة أفضل سعر للتحويل أو الصرف.

ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 10 مارس 2025، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.



سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.61جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.06جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.55جنيهاً للشراء، 163.42 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.55جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.60جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.55جنيهاً للشراء، 163.37جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.68جنيهاً للشراء، 160.73جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.55جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.81جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.451 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.984جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.64جنيهاً للشراء، والبيع 157.42جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.55جنيهاً للشراء، والبيع 163.51جنيهاً

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 164.67جنيهاً للشراء، والبيع 156.82 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.55جنيهاً للشراء، والبيع 153.27جنيهاً

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 164.96 جنيهاً للشراء، والبيع 155.04جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.54 جنيهاً، والبيع 164.17جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.55جنيهاً، بيع 164.12جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 168.003نيهاً، والبيع 157.81جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.68 جنيهاً، والبيع 160.36جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.54جنيهاً، والبيع 164.17 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.54جنيهاً، بيع 164.17جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء



ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 165.63 جنيهاً والبيع 164.3جنيهاً

1 دينار كويتى 164.55 جنيه مصري

5 دينار كويتى 822.76 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,645.51 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,113.78 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,227.55 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,455.1 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,682.65 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,910.2 جنيه مصري

250 دينار كويتى 41,137.75 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,365.3 جنيه مصري

500 دينار كويتى 82,275.5 جنيه مصري

700 دينار كويتى 115,185.7 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 164,551 جنيه مصري

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