أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-3-2025.. الدولار بكام؟

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات، حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، ليحقق سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 65.3194 جنيهًا للشراء و65.5150 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

ينشر “الموجز”، أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، وفقًا لآخر تحديث وارد من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 50.5411 جنيهًا للشراء و50.6768 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 55.0241 جنيهًا للشراء و55.1820 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 65.3194 جنيهًا للشراء و65.5150 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري 6.9858 جنيهًا للشراء و7.0065 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري 57.2769 جنيهًا للشراء و57.4567 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة الدنماركية في البنك المركزي المصري 7.3767 جنيهًا للشراء و7.3978 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 163.9935 جنيهًا للشراء و164.4871 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.4755 جنيهًا للشراء و13.5131 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري 71.1847 جنيهًا للشراء و71.4765 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري 134.0543 جنيهًا للشراء و134.4284 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري 13.8640 جنيهًا للشراء و13.9069 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري 131.2757 جنيهًا للشراء و131.6384 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 13.7602 جنيهًا للشراء و13.7990 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة السويدية في البنك المركزي المصري 5.0069 جنيهًا للشراء و5.0246 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الكرونة النرويجية في البنك المركزي المصري 4.7280 جنيهًا للشراء و4.7461 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الكندي في البنك المركزي المصري 35.0785 جنيهًا للشراء و35.1825 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري 31.7550 جنيهًا للشراء و31.8504 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الين الياباني في البنك المركزي المصري 0.3426 جنيهًا للشراء و0.3436 جنيهًا للبيع.

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