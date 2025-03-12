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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

ارتفاع سعر اليورو اليوم بختام التعاملات في 23 بنكًا

سعر اليورو في البنوك
سعر اليورو في البنوك المصرية

شهد سعر اليورو ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، حيث سجل زيادة قدرها 0.09 جنيه مقارنة بسعر بتعاملات الصباح.

سعر اليورو في البنوك المصرية

ونرصد التفاصيل عبر الموجز حول سعر اليورو في البنوك المصرية.

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سعر اليورو في البنوك المصرية

وجاء سعر اليورو في البنوك المصرية كالتالي:

  1. البنك المركزي المصري: 55.359 جنيه للشراء – 55.206 جنيه للبيع.
  2. البنك الأهلي المصري: 55.437 جنيه للشراء – 55.07 جنيه للبيع.
  3. بنك مصر: 55.417 جنيه للشراء – 55.115 جنيه للبيع.
  4. بنك القاهرة: 55.417 جنيه للشراء – 55.115 جنيه للبيع.
  5. مصرف أبوظبي الإسلامي: 55.444 جنيه للشراء – 55.148 جنيه للبيع.
  6. البنك التجاري الدولي (CIB): 54.392 جنيه للشراء – 53.672 جنيه للبيع.
  7. HSBC: 55.359 جنيه للشراء – 55.206 جنيه للبيع.
  8. بنك الإسكندرية: 55.417 جنيه للشراء – 55.113 جنيه للبيع.
  9. البنك الأهلي القطري (QNB): 55.395 جنيه للشراء – 55.093 جنيه للبيع.
  10. كريدي أجريكول: 55.417 جنيه للشراء – 55.115 جنيه للبيع.
  11. بنك البركة: 55.417 جنيه للشراء – 55.115 جنيه للبيع.
  12. البنك المصري الخليجي: 55.46 جنيه للشراء – 55.138 جنيه للبيع.
  13. المصرف المتحد: 55.417 جنيه للشراء – 54.84 جنيه للبيع.
  14. بنك الكويت الوطني (NBK): 55.417 جنيه للشراء – 55.115 جنيه للبيع.
  15. المصرف العربي الدولي: 55.417 جنيه للشراء – 55.115 جنيه للبيع.
  16. بنك الشركة المصرفية (SAIB): 55.43 جنيه للشراء – 55.13 جنيه للبيع.
  17. البنك العقاري المصري العربي: 52.897 جنيه للشراء – 52.616 جنيه للبيع.
  18. بنك الاستثمار العربي: 55.556 جنيه للشراء – 55.117 جنيه للبيع.
  19. بنك قناة السويس: 55.47 جنيه للشراء – 55.092 جنيه للبيع.
  20. البنك الأهلي الكويتي: 55.45 جنيه للشراء – 55.038 جنيه للبيع.
  21. البنك الأهلي اليوناني: 55.359 جنيه للشراء – 55.206 جنيه للبيع.
  22. بنك التنمية الصناعية: 55.359 جنيه للشراء – 55.206 جنيه للبيع.
  23. بنك التعمير والإسكان: 55.417 جنيه للشراء – 55.115 جنيه للبيع.

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