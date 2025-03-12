سعر الدولار اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 .. استقرار مع تغير طفيف في السوق المصرفي

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 استقرارًا نسبيًا مع تسجيل تغير طفيف في سوق الصرف، وفقًا لأحدث تحديث من البنك المركزي المصري، ويستعرض “الموجز” سعر الدولار اليوم وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 50.677 جنيه.

سعر البيع: 50.541 جنيه.

التغير مقارنة بسعر الأمس: ارتفاع بمقدار 0.003 جنيه.

آخر سعر أمس: 50.674 جنيه.

أفضل أسعار الدولار في البنوك

أفضل بنك للشراء: البنك العقاري المصري العربي بسعر 50.60 جنيه.

أفضل بنك للبيع: بنك HSBC بسعر 50.62 جنيه.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري: 50.65 جنيه للشراء – 50.55 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.65 جنيه للشراء – 50.55 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.65 جنيه للشراء – 50.55 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.68 جنيه للشراء – 50.59 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.72 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 50.72 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.65 جنيه للشراء – 50.55 جنيه للبيع.

البنك الأهلي القطري (QNB): 50.65 جنيه للشراء – 50.55 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 50.65 جنيه للشراء – 50.55 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.65 جنيه للشراء – 50.55 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 50.68 جنيه للشراء – 50.58 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 50.65 جنيه للشراء – 50.55 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 50.65 جنيه للشراء – 50.55 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 50.65 جنيه للشراء – 50.55 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية (SAIB): 50.65 جنيه للشراء – 50.55 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 50.60 جنيه للشراء – 50.50 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 50.68 جنيه للشراء – 50.58 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.65 جنيه للشراء – 50.55 جنيه للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: 50.609 جنيه للشراء – 50.55 جنيه للبيع.

البنك الأهلي اليوناني: 50.72 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 50.72 جنيه للشراء – 50.62 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.65 جنيه للشراء – 50.55 جنيه للبيع.

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