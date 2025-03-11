تراجع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-3-2025 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. يتابع الكثير من المواطنين يوميًا تحركات سعر الدولار الذي شهد حالة من التراجع في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم

يستعرض “الموجز” سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.59 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.56 جنيهًا للشراء و50.66 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 50.56 جنيهًا للشراء و50.66 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.55 جنيهًا للشراء و50.6059 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 50.5379 جنيهًا للشراء و50.6739 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

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سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 9 مارس 2025 مقابل الجنيه المصري