سعر اليورو اليوم الأحد 16-3-2025 في البنوك.. العملة الأوربية

سعر اليورو اليوم.. سجل سعر اليورو مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الأحد 16 مارس 2025، بعد العودة من عطلة البنوك الأسبوعية ليسجل بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) أعلى سعر للشراء بينما عرض البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع.

سعر اليورو اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد 16 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 54.9798 جنيهًا للشراء و55.1317 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) 55.0579 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر اليورو اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 55.04 جنيهًا للشراء و55.29 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.995 جنيهًا للشراء و55.2914 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 54.9625 جنيهًا للشراء و55.2587 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

وصل سعر اليورو اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) إلى 54.9516 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر اليورو اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 54.9516 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك SAIB 54.95 جنيهًا للشراء و55.25 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 54.9415 جنيهًا للشراء و55.2579 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر اليورو اليوم في بنك كريدي أجريكول 54.9407 جنيهًا للشراء و55.2369 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري 54.7846 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وصل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية إلى 54.7821 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم في بنك مصر 54.7694 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس 54.7644 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد إلى 54.6768 جنيهًا للشراء و55.2478 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي الكويتي 54.6226 جنيهًا للشراء و55.1953 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك CIB

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك CIB 53.6724 جنيهًا للشراء و54.3921 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة إلى 52.6264 جنيهًا للشراء و52.9077 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك العقاري المصري العربي 52.616 جنيهًا للشراء و52.8972 جنيهًا للبيع.

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