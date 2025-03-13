أسعار العملات اليوم الخميس 13-3-2025 في البنك المركزي

أسعار العملات اليوم.. أعلن البنك المركزي المصري عن تحديث أسعار العملات اليوم الخميس 13 مارس 2025, ليسجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 65.4714 جنيهًا للشراء و65.6679 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار العملات اليوم الخميس 13 مار 2025, وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري 50.6196 جنيهًا للشراء و50.7559 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 55.2058 جنيهًا للشراء و55.3594 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري 65.4714 جنيهًا للشراء و65.6679 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري 6.9873 جنيهًا للشراء و7.0069 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري 57.3529 جنيهًا للشراء و57.5398 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الكرونة الدنماركية في البنك المركزي المصري 7.401 جنيهًا للشراء و7.4215 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 164.1789 جنيهًا للشراء و164.7276 جنيهًا للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.4971 جنيهًا للشراء و13.5342 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري 71.2953 جنيهًا للشراء و71.588 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري 134.2696 جنيهًا للشراء و134.6488 جنيهًا للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري 13.8855 جنيهًا للشراء و13.9286 جنيهًا للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري 131.4762 جنيهًا للشراء و131.8437 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 13.7812 جنيهًا للشراء و13.8205 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الكرونة السويدية في البنك المركزي المصري 5.022 جنيهًا للشراء و5.0366 جنيهًا للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة النرويجية في البنك المركزي المصري 4.7424 جنيهًا للشراء و4.7569 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الكندي في البنك المركزي المصري 35.0892 جنيهًا للشراء و35.1958 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري 31.8246 جنيهًا للشراء و31.9305 جنيهًا للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الين الياباني في البنك المركزي المصري 0.3404 جنيهًا للشراء و0.3413 جنيهًا للبيع.

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