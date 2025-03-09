عاجل| تراجع أسعار العملات اليوم الأحد بختام تعاملات البنوك

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 9 مارس 2025، في البنوك وشركات الصرافة، حيث انخفض سعر الدولار والجنيه الإسترليني و اليورو إلى جانب بعض العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي.

ويأتي انخفاض أسعار العملات اليوم في ظل تحسن موارد النقد الأجنبي وزيادة التدفقات الدولارية من عدة مصادر، مما عزز استقرار الجنيه المصري.

أسعار العملات اليوم

ويرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض أسعار العملات اليوم يعود إلى تراجع الطلب على الدولار والعملات الأجنبية، إلى جانب استقرار الأوضاع النقدية مع استمرار البنك المركزي في تنفيذ سياسات تدعم استقرار سوق الصرف.

ويتابع المستثمرون والمواطنون تطورات سوق الصرف باهتمام، نظرًا لتأثيرها المباشر على أسعار السلع والخدمات، وسط توقعات بمزيد من التقلبات في الفترة المقبلة وفقًا لمتغيرات الأسواق العالمية والمحلية.

الموجز ينقل لكم عبر السطور التالية آخر التطورات التي وصلت لها أسعار العملات اليوم الأحد الموافق 9-3-2025، في البنوك والمصارف الرسمية بعد تراجعها بختام التعاملات، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.57 جنيه، وسعر البيع 50.71 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وهبط سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي، إذ سجل الشراء 54.78 جنيه، والبيع عند 54.94 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

ونزل مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.48 جنيه، والبيع عند 13.52 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وهبط سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.77 جنيه، والبيع عند 13.81 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم، إذ سجل الشراء عند 164.06 جنيه، فيما جاء البيع 164.61 جنيه.

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