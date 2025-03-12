سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-3-2025 في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، مسجلًا في بنك الإسكندرية 13.4513 جنيهًا للشراء و13.5052 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

يستعرض “الموجز”، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 13.4755 جنيهًا للشراء و13.5131 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 13.4889 جنيهًا للشراء و13.5132 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) إلى 13.4753 جنيهًا للشراء و13.5049 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB 13.4735 جنيهًا للشراء و13.5239 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 13.467 جنيهًا للشراء و13.5133 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 13.4644 جنيهًا للشراء و13.4951 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 13.4593 جنيهًا للشراء و13.4859 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 13.4513 جنيهًا للشراء و13.5052 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 13.4306 جنيهًا للشراء و13.5049 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 13.4306 جنيهًا للشراء و13.5049 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي إلى 13.43 جنيهًا للشراء و13.50 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 13.4245 جنيهًا للشراء و13.5124 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 13.42 جنيهًا للشراء و13.4949 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول 13.4111 جنيهًا للشراء و13.5052 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) إلى 13.3907 جنيهًا للشراء و13.5049 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 13.3902 جنيهًا للشراء و13.5222 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB 13.28 جنيهًا للشراء و13.51 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي 13.1169 جنيهًا للشراء و13.4933 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد 13.0345 جنيهًا للشراء و13.5067 جنيهًا للبيع.

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