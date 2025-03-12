استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12 مارس

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم، في البنوك المصرية، وذلك رغم زيادة الطلب على العملة السعودية مع اقتراب موسم العمرة والحج. وسجل البنك المركزي المصري سعر الريال عند 13.47 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع، دون تغيرات كبيرة في السوق الرسمي.

وفيما يرصد الموجز أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية

جاءت أسعار الريال السعودي في أبرز البنوك المصرية اليوم على النحو التالي:

البنك المركزي المصري:

شراء: 13.47 جنيه

بيع: 13.51 جنيه



البنك الأهلي المصري:

شراء: 13.43 جنيه

بيع: 13.51 جنيه



بنك مصر:

شراء: 13.43 جنيه

بيع: 13.51 جنيه



بنك القاهرة:

شراء: 13.44 جنيه

بيع: 13.51 جنيه



بنك قناة السويس:

شراء: 13.43 جنيه

بيع: 13.52 جنيه



البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 13.46 جنيه

بيع: 13.51 جنيه



بنك الإسكندرية:

شراء: 13.45 جنيه

بيع: 13.51 جنيه



مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 13.49 جنيه

بيع: 13.52 جنيه

تفاوت طفيف بين البنوك في سعر الريال

على الرغم من أن أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري شهدت استقرارًا، إلا أن هناك تفاوتًا طفيفًا بين البنوك، حيث تتراوح أسعار الشراء بين 13.43 و13.49 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 13.51 و13.52 جنيه. يعكس هذا الاستقرار النسبي ثبات السوق الرسمية، على الرغم من التأثيرات الاقتصادية المحتملة.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

في السوق السوداء، سجل سعر الريال السعودي:

شراء: 13.35 جنيه

بيع: 13.62 جنيه



ويظهر من هذه الأرقام وجود فارق بسيط بين السوق الرسمية والسوق السوداء، مما يشير إلى أن السوق الموازية لا تشهد فروقًا كبيرة حاليًا، لكن قد تتغير الأوضاع وفقًا لحجم الطلب المتزايد على العملة السعودية خلال الفترة القادمة.

العوامل المؤثرة في سعر الريال السعودي

هناك عدة عوامل قد تؤثر على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، من أبرزها:

1. زيادة الطلب على الريال مع اقتراب موسم العمرة والحج.



2. سياسات البنك المركزي المصري المتعلقة بضبط أسعار الصرف.



3. حركة العرض والطلب في السوق الموازية.



4. الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي وتأثيره على قيمة الجنيه المصري.

توقعات سعر الريال في الفترة المقبلة

يتوقع بعض الخبراء أن يظل الريال السعودي مستقرًا في البنوك المصرية، مع احتمالية ارتفاعه تدريجيًا إذا زاد الطلب عليه خلال الأشهر القادمة لذا، يُنصح المواطنين والمستثمرين بمتابعة التحديثات اللحظية لأسعار الصرف لاتخاذ قرارات مالية مناسبة.

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