ارتفاع ملحوظ في سعر الذهب اليوم بالدولار وسط تقلبات الأسواق العالمية

شهد سعر الذهب اليوم بالدولار ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، وسط تذبذبات مستمرة في الأسواق العالمية، ما يعكس حالة من عدم اليقين الاقتصادي التي تدفع المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن.

ونرصد لكم التفاصيل عبر الموجز سعر الذهب اليوم بالدولار خلال اليطور التالية.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سعر الأونصة: سجلت 2917.80 دولار أمريكي بارتفاع قدره 28.53 دولار بنسبة 0.99% مقارنة بسعر الإغلاق السابق.

سعر جرام الذهب عيار 24: بلغ 93.81 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22: بلغ 85.99 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 82.08 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 20: بلغ 78.17 دولار أمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 18: بلغ 70.36 دولار أمريكي.

حركة التداول خلال اليوم

أعلى سعر للذهب اليوم: 2922.15 دولار للأونصة.

أدنى سعر للذهب اليوم: 2880.38 دولار للأونصة.

الفرق بين أعلى وأدنى سعر: بلغ 41.77 دولار، ما يعكس حركة تداول نشطة على الذهب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

سعر الإغلاق السابق: استقر عند 2889.27 دولار للأونصة.

سعر الطلب والعرض: بلغ الطلب 2918.18 دولار، فيما سجل العرض 2917.60 دولار.

سعر الذهب اليوم بالدولار

عوامل مؤثرة في سعر الذهب اليوم بالدولار

يرتبط ارتفاع سعر الذهب اليوم بالدولار بعدة عوامل، أبرزها:

توقعات المستثمرين بشأن توجهات الفيدرالي الأمريكي حيال أسعار الفائدة.

زيادة الطلب العالمي على الذهب كملاذ آمن في ظل اضطرابات الأسواق المالية.

البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا والتي تشير إلى تباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى، مما يدفع المستثمرين للجوء إلى الذهب لحماية أموالهم.

أسعار سبائك الذهب اليوم بختام التعاملات

أونصة ذهب (31.10 جرام): 148,524.71 جنيه

سبيكة ذهب 1 كيلو: 4,751,714.29 جنيه

سبيكة ذهب 500 جرام: 2,376,857.14 جنيه

سبيكة ذهب 250 جرام: 1,188,428.57 جنيه

سبيكة ذهب 100 جرام: 478,371.43 جنيه

سبيكة ذهب 50 جرام: 239,285.71 جنيه

سبيكة ذهب 25 جرام: 119,405.36 جنيه

سبيكة ذهب 20 جرام: 95,524.29 جنيه

سبيكة ذهب 15.55 جرام: 74,270.13 جنيه

سبيكة ذهب 10 جرام: 47,772.14 جنيه

سبيكة ذهب 5 جرام: 23,888.57 جنيه

سبيكة ذهب 2.5 جرام: 11,996.79 جنيه

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,844.71 جنيه

سبيكة ذهب 0.5 جرام: 2,488.86 جنيه

سبيكة ذهب 0.25 جرام: 1,314.43 جنيه

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