سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.. الأخضر مستقر

سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الخضراء استقرارًا ملحوظًا في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11-3-2025، وسط ترقب الأسواق والمستثمرين لآخر التطورات الاقتصادية والقرارات المصرفية المؤثرة على سوق الصرف.

ويأتي ثبات سعر الدولار الآن بعد تحركات طفيفة شهدها سعر العملة الأمريكية خلال التعاملات الصباحية، في ظل توازن العرض والطلب داخل البنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار الآن

ويتابع المتعاملون عن كثب أداء سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري، خاصة مع استمرار البنوك في تحديث أسعار الصرف وفقًا لحركة السوق العالمية والمحلية، كما تؤثر عوامل عدة على مسار العملة الخضراء، من بينها تطورات الاحتياطي النقدي الأجنبي، وقرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة، بالإضافة إلى المستجدات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

يُذكر أن سعر الدولار الآن يُعد مؤشرًا رئيسيًا يعكس حالة الاقتصاد، حيث تتأثر به العديد من القطاعات، أبرزها الاستيراد والتصدير، وأسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

الموجز ينقل لكم عبر النقاط التالية آخر التطورات التي وصل لها سعر الدولار الآن بعد استقراره بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11-3-2025، في البنوك والذي جاء على التحو التالي:

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

وثبت سعر الدولار الآن في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وثبت سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

وهدأ سعر الدولار الآن في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

وثبت سعر الدولار الآن في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وتراجع سعر الدولار في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بينما ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.58 جنيه للشراء، ونحو 50.68 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.55 جنيه للشراء، ونحو 50.65 جنيه للبيع

اقرأ أيضًا:

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الثلاثاء 11-3-2025

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11-3-2025 في البنوك