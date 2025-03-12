عاجل| ارتفاع أسعار العملات اليوم بختام تعاملات البنوك

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعًا ملحوظًا في ختام تعاملات البنوك اليوم الأربعاء الموافق 12-3-2025، متأثرة بتغيرات العرض والطلب في السوق المصرفي المصري.

وجاء ارتفاع أسعار العملات اليوم وسط ترقب المستثمرين والمتعاملين لأي قرارات جديدة قد تؤثر على حركة النقد الأجنبي، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.

أسعار العملات اليوم

ويعد ارتفاع أسعار العملات اليوم، وعلى رأسها الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، مؤشرًا مهمًا على توجهات السوق، حيث ينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة وكلفة الإنتاج المحلي.

كما يؤثر صعود أسعار العملات اليوم على أداء الشركات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة، مما قد ينعكس على الأسعار النهائية للمستهلكين.

ويترقب المواطنون والمستثمرون أي تحركات من البنك المركزي المصري لضبط سوق الصرف والحفاظ على استقرار أسعار العملات اليوم.

أسعار العملات اليوم

ويرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع أسعار العملات اليوم يعود إلى زيادة الطلب على الدولار والعملات الأجنبية، إلى جانب استقرار الأوضاع النقدية مع استمرار البنك المركزي في تنفيذ سياسات تدعم استقرار سوق الصرف.

الموجز يرصد عبر الآتي تفاصيل آخر تطورات وصلت لها أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025، بعدارتفاعها ختام تعاملات البنوك، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار الأمريكي، شراءً وبيعًا أمام الجنيه، حيث وصل سعر الشراء إلى 50.62 جنيه، وسعر البيع 50.76 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وقفز سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي، إذ سجل الشراء 55.21 جنيه، والبيع عند 55.36 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم

وزاد مستوى صرف الريال السعودي، مقابل الجنيه، إذ بلغ الشراء 13.50 جنيه، والبيع عند 13.53 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصعد سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه، اليوم، إذ سجل الشراء 13.78 جنيه، والبيع عند 13.82 جنيه، وفقًا للبنك المركزي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم، إذ سجل الشراء عند 164.18 جنيه، فيما جاء البيع 164.73 جنيه.

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