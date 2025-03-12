عاجل| ارتفاع سعر الدولار الآن بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار الآن.. تشهد العملة الخضراء في مصر تقلبات ملحوظة خلال تعاملات اليوم، حيث سجل ارتفاعًا جديدًا في منتصف التداولات وسط ترقب الأسواق والمتعاملين.

ويأتي صعود سعر الدولار الآن مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها تطورات السوق العالمية، وتحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى مستويات العرض والطلب داخل السوق المحلية.

سعر الدولار الآن

ويؤثر ارتفاع سعر الدولار الآن بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، خاصة المستوردة منها، مما ينعكس على معدلات التضخم وتكاليف المعيشة، كما تترقب الأوساط الاقتصادية أي قرارات من البنك المركزي المصري قد تؤثر على استقرار سوق الصرف، سواء من خلال التدخلات النقدية أو السياسات المصرفية الجديدة.

ويتجه المستثمرون والمستهلكون إلى متابعة تحركات سعر الدولار الآن عن كثب، نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد المصري، بما في ذلك أسعار المواد الخام، وأسعار الوقود، وكلفة الإنتاج الصناعي.

الموجز ينقل لكم عبر الآتي آخر التطورات التي وصل لها سعر الدولار الآن منتصف تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 12-3-2025، في البنوك والمصارف الرسمية والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار الآن في بنك مصر مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصعد سعر الدولار الآن في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وزاد سعر الدولار الآن في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك البركة

وارتفع سعر الدولار الآن في بنك البركة مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

وارتفع سعر الدولار الآن في بنك QNB الأهلي مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وقفز سعر الدولار الآن في بنك قناة السويس مقابل الجنيه المصري عند 50.64 جنيه للشراء، ونحو 50.74 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وزاد سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

وارتفع سعر الدولار الآن في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري عند 50.62 جنيه للشراء، ونحو 50.72 جنيه للبيع

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