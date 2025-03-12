سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-3-2025 في البنوك.. الأخضر بكام؟
سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الاستقرار النسبي في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، مسجلًا في البنك الأهلي المصري 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.
سعر الدولاراليوم
يستعرض “الموجز”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)
سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB) 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
بلغ سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.59 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي
سجل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك SAIB
سجل سعر الدولار اليوم في بنك SAIB 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
بلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 50.5411 جنيهًا للشراء و50.6768 جنيهًا للبيع.
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