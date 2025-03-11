سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

يستعرض “الموجز”، سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، وفقًا لما جاء في المواقع الرسمية للبنوك

البنك الأهلي الكويتي: 50.6405 جنيهًا للشراء و50.7405 جنيهًا للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 50.63 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

بنك SAIB: 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

بنك CIB (التجاري الدولي): 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB): 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

بنك الاستثمار العربي (AIB): 50.62 جنيهًا للشراء و50.72 جنيهًا للبيع.

البنك المصري الخليجي: 50.59 جنيهًا للشراء و50.69 جنيهًا للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

بنك الكويت الوطني (NBK): 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

بنك مصر: 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

المصرف العربي الدولي (AIB): 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

بنك قناة السويس: 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

المصرف المتحد: 50.58 جنيهًا للشراء و50.68 جنيهًا للبيع.

البنك المركزي المصري: 50.5719 جنيهًا للشراء و50.7091 جنيهًا للبيع.

بنك القاهرة: 50.51 جنيهًا للشراء و50.61 جنيهًا للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

استقرار وسط ترقب الأسواق

يأتي استقرار سعر الدولار اليوم في ظل متابعة الأسواق الاقتصادية لتطورات الأوضاع المالية العالمية، خاصة مع اقتراب نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي. ويرى خبراء الاقتصاد أن استقرار سعر الصرف يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق النقد الأجنبي داخل مصر.

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