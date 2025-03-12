سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-3-2025 داخل البنوك والسوق السوداء
شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في تعاملات اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، وذلك في عدد من البنوك المصرية، مع وجود بعض الفروقات الطفيفة بين سعر الشراء والبيع في كل بنك.
ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.48جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.99جنيهاً .
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.44جنيهاً للشراء، 163.328 جنيهاً للبيع.
وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.44جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.44 جنيهاً.
ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.44جنيهاً للشراء، 163.275جنيهاً للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.54جنيهاً للشراء، 160.60جنيهاً للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.44جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.716جنيهاً
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.451 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.984جنيهاً
ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.44جنيهاً للشراء، والبيع 157.21جنيهاً
ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.44جنيهاً للشراء، والبيع 163.18جنيهاً
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم
في البنك المصري الخليجي نحو 164.65جنيهاً للشراء، والبيع 156.79 جنيهاً
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.44جنيهاً للشراء، والبيع 153.182جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 164.86 جنيهاً للشراء، والبيع 155.006جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.44 جنيهاً، والبيع 164.027جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية
سعر الدينار الكويتي في البنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.45جنيهاً، بيع 163.96جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.87 جنيهاً، والبيع 157.68جنيهاً.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.315 جنيهاً، والبيع 160.009جنيهاً
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.48جنيهاً، والبيع 163.99 جنيهاً.
ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.44جنيهاً، بيع 164.027جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 165.13 جنيهاً والبيع 163.8جنيهاً
1 دينار كويتى 164.45 جنيه مصري
5 دينار كويتى 822.24 جنيه مصري
10 دينار كويتى 1,644.48 جنيه مصري
25 دينار كويتى 4,111.2 جنيه مصري
50 دينار كويتى 8,222.4 جنيه مصري
100 دينار كويتى 16,444.8 جنيه مصري
150 دينار كويتى 24,667.2 جنيه مصري
200 دينار كويتى 32,889.6 جنيه مصري
250 دينار كويتى 41,112 جنيه مصري
300 دينار كويتى 49,334.4 جنيه مصري
500 دينار كويتى 82,224 جنيه مصري
700 دينار كويتى 115,113.6 جنيه مصري
1000 دينار كويتى 164,448 جنيه مصري
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