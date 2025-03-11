سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 أمام الجنيه المصري

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري تذبذبًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، ويرصد موقع الموجز، سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري:

الشراء: 164.61 جنيهًا

البيع: 164.06 جنيهًا

البنك الأهلي المصري:

الشراء: 164.55 جنيهًا

البيع: 163.42 جنيهًا

بنك مصر:

الشراء: 164.55 جنيهًا

البيع: 163.60 جنيهًا

بنك القاهرة:

الشراء: 164.55 جنيهًا

البيع: 163.37 جنيهًا

مصرف أبوظبي الإسلامي:

الشراء: 164.68 جنيهًا

البيع: 160.73 جنيهًا

بنك الإسكندرية:

الشراء: 164.55 جنيهًا

البيع: 157.81 جنيهًا

البنك التجاري الدولي (CIB):

الشراء: 164.451 جنيهًا

البيع: 161.984 جنيهًا

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB):

الشراء: 164.64 جنيهًا

البيع: 157.42 جنيهًا

بنك كريدي أجريكول:

الشراء: 164.55 جنيهًا

البيع: 163.51 جنيهًا

البنك المصري الخليجي:

الشراء: 164.67 جنيهًا

البيع: 156.82 جنيهًا

المصرف المتحد:

الشراء: 164.55 جنيهًا

البيع: 153.27 جنيهًا

بنك الكويت الوطني (NBK):

الشراء: 164.96 جنيهًا

البيع: 155.04 جنيهًا

المصرف العربي الدولي:

الشراء: 164.54 جنيهًا

البيع: 164.17 جنيهًا

بنك الشركة المصرفية (SAIB):

الشراء: 164.55 جنيهًا

البيع: 164.12 جنيهًا

بنك الاستثمار العربي:

الشراء: 168.00 جنيهًا

البيع: 157.81 جنيهًا

البنك الأهلي الكويتي:

الشراء: 164.68 جنيهًا

البيع: 160.36 جنيهًا

البنك الأهلي اليوناني:

الشراء: 164.54 جنيهًا

البيع: 164.17 جنيهًا

بنك التنمية الصناعية:

الشراء: 164.54 جنيهًا

البيع: 164.17 جنيهًا

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

الشراء: 165.63 جنيهًا

البيع: 164.30 جنيهًا

تحويلات الدينار الكويتي إلى الجنيه المصري

1 دينار كويتي = 164.55 جنيهًا

10 دينار كويتي = 1,645.51 جنيهًا

100 دينار كويتي = 16,455.1 جنيهًا

500 دينار كويتي = 82,275.5 جنيهًا

1000 دينار كويتي = 164,551 جنيهًا

يُذكر أن أسعار العملات قد تشهد تغيرات على مدار اليوم وفقًا لحركة الأسواق والتغيرات الاقتصادية.

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