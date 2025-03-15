أسعار العملات اليوم السبت خلال عطلة البنوك.. استقرار تام

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت الموافق 15-3-2025، تزامنًا مع عطلة البنوك الأسبوعية، حيث لم تسجل أسعار الصرف تغييرات كبيرة مقارنة بالإغلاق السابق.

ويأتي استقرار أسعار العملات اليوم في ظل هدوء التعاملات المصرفية وتوقف التداول الرسمي داخل البنوك وشركات الصرافة.

أسعار العملات اليوم

ويتابع المستثمرون والمواطنون بشكل مستمر تحركات أسعار العملات اليوم، خاصة الدولار الأمريكي، الذي يُعد المؤثر الرئيسي في أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى العملات الأوروبية والعربية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدينار الكويتي.

ومن المتوقع أن تعاود أسعار الصرف تحركاتها مع استئناف عمل البنوك في اليوم التالي للعطلة، وسط ترقب الأسواق لأي مستجدات اقتصادية محلية أو عالمية قد تؤثر على سوق العملات.

كما يلعب عرض النقد الأجنبي والطلب عليه دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار العملات اليوم، إلى جانب التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

أسعار العملات اليوم

ويحرص المتعاملون على متابعة أسعار الصرف اليومية لتحديد توقيتات الشراء أو البيع، سواء لأغراض التجارة أو السفر أو التحويلات المالية، مما يجعل سوق العملات دائم التأثر بالعوامل الاقتصادية والمصرفية المختلفة.

الموجز ينقل لكم عبر النقاط التالية آخر التطورات التي وصلت لها أسعار العملات اليوم السبت الموافق 15 مارس 2025، في البنوك والمصارف الرسمية والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

جاء سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم للشراء: 50.58 جنيه، وللبيع: 50.71 جنيه.

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 54.97 جنيها للشراء و 55.11 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 65.51 جنيها للشراء و65.66 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

سجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي 57.34 جنيها للشراء و57.49 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

سجل سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري إلى 34.18 جنيه للشراء 34.25 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 13.49 جنيها للشراء ونحو 13.51جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم عند 164.19 جنيها للشراء ونحو 164.61 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.77 جنيها للشراء ونحو 13.80 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.98 شراء ونحو 7 جنيهات للبيع.

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